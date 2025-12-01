تحذير عاجل… 3 أشياء توقف عنها فورا لصحة الكبد

حذّر طبيبٌ أمريكيٌّ متخصصٌ في أمراض الجهاز الهضمي من أن ثلاث عاداتٍ يوميةٍ شائعة، وهي: الإفراط في تناول الكحول، وتناول الأطعمة المصنّعة عالية السعرات الحرارية، وإهمال فحوصات الكبد الروتينية، قد تُلحق الضررَ بالكبد بشكلٍ غير مباشر، وتؤدي إلى حالاتٍ خطيرةٍ مثل مرض الكبد الدهني، وتليف الكبد، وفشل الكبد. ويوضح الدكتور جوزيف سلهب أن الضررَ الناتج عن الكحول قد يتطور خلال عقدٍ من الزمن، بينما يُسبب الإفراط في تناول السكر والدهون المشبعة تراكمَ الدهون والتهابًا في خلايا الكبد.

حذّر طبيبٌ أمريكيٌّ متخصصٌ في أمراض الجهاز الهضمي من ثلاثة أمورٍ قد تُلحق ضررًا بالغًا بصحة الكبد وتؤثر عليها على المدى البعيد. ووفقًا للدكتور جوزيف سلهب من فلوريدا، فإن الكبد - أكبر عضوٍ داخليٍّ في جسم الإنسان، والذي يقوم بأكثر من 500 وظيفة، بما في ذلك هضم البروتينات، وتخزين المعادن، وإنتاج العصارة الصفراوية - يحتاج إلى عنايةٍ فائقة.

وقد ذكر الدكتور سلهب ثلاثة أشياء يفعلها معظم الأشخاص بشكل يومي دون أن يدركوا مدى تأثيرها على الكبد، مما يؤدي إلى حالات خطيرة وحتى مميتة مثل تليف الكبد ومرض الكبد الدهني، الناجم عن الالتهاب.

ثلاثة أشياء عليك التوقف عن فعلها



شرب الكحول

قال الدكتور سلهب، المعروف بلقبه S tomachdoc على إنستغرام، لمتابعيه: "إذا كنت تشرب الكحول يوميًا، فستصاب بفشل كبدي بعد عشر سنوات". يُعدّ مرض الكبد المرتبط بالكحول، والذي يشمل مجموعة من الحالات، من الكبد الدهني إلى تليف الكبد الحاد، أحد أكثر أسباب أمراض الكبد المزمنة والوفاة شيوعًا اليوم، حتى بين الشباب.

وفقًا للخبراء، يتطور مرض الكبد الدهني عادةً على مراحل، مع أن هذه المراحل قد تتداخل، وليس كل من يشرب الكحول بكثرة يُصاب بكل مرحلة، والتي تشمل التدهن الكبدي، والتهاب الكبد المرتبط بالكحول، وتليف الكبد. وأضاف: "لذا انتبه لكمية الكحول التي تشربها أسبوعيًا". تشمل عوامل الخطر الرئيسية كمية الكحول التي تشربها، مع أن الإرشادات الجديدة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تُشير إلى أن أي كمية تزيد من احتمالية الإصابة بأمراض الكبد.

تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية

إن تناول الأطعمة المحملة بالدهون المشبعة والسكريات المصنعة يجعلك معرضًا لخطر الإصابة بمرض الكبد الدهني، والذي يمكن أن يتطور إلى تلف شديد في الكبد.

الوظيفة الأساسية للكبد هي معالجة العناصر الغذائية والتخلص من السموم. عند استهلاك سعرات حرارية أكثر من احتياجات الجسم، تتحول الطاقة الزائدة إلى دهون تُخزن في خلايا الكبد. يؤدي تراكم الدهون هذا، المعروف باسم تدهن الكبد، إلى التهاب حاد وتندب، وفي النهاية إلى أمراض لا رجعة فيها مثل تليف الكبد أو سرطان الكبد.

عدم إجراء فحوصات دورية

قال الدكتور سلهب: "إن عدم فحص الكبد، مرة أو مرتين سنويًا على الأقل، من خلال فحوصات الدم، هو السبب الرئيسي. بعض أمراض الكبد خفية وصامتة وقد لا تظهر عليها أي أعراض. ​​لذا، أحيانًا يكون الفحص هو الطريقة الوحيدة لاكتشاف المرض مبكرًا".

وفقًا للخبراء، فإن التشخيص المتأخر لمعظم أمراض الكبد يسمح للمرض بالتطور والتسبب في أضرار لا رجعة فيها، مما يؤدي إلى فشل الكبد أو سرطان الكبد، وهما مرضان لا رجعة فيهما ومميتان. تساعد فحوصات الكبد الدورية على اكتشاف الأمراض مبكرًا، حيث غالبًا ما تكون قابلة للشفاء والإدارة.

كذلك، لا تظهر أعراضٌ على العديد من أمراض الكبد في مراحلها المبكرة، حتى مع حدوث الضرر. وبدون الكشف المبكر والعلاج، يتطور مرض الكبد بسرعةٍ إلى مراحل مثل الكبد الدهني والتليف، ويؤدي في النهاية إلى تليف الكبد، الذي يُسبب ندوبًا شديدة.

المصدر: timesnownews