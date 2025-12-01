محافظ أسيوط يطلق النسخة المحلية لمسابقة ISEF 2026

افتتح اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، المعرض المحلي المؤهل للمشاركة في المعرض الدولي لمسابقة العلوم والهندسة "ISEF 2026"، والذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بأحد المدارس الخاصة بحي شرق أسيوط، بمشاركة 112 مشروعاً مقدماً من طلاب وطالبات مدارس المحافظة.

ويأتي المعرض في إطار دعم الابتكار وتشجيع طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية على تطوير مشروعاتهم العلمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، تنفيذّا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز روح الابتكار داخل المؤسسات التعليمية، وتنفيذ رؤية مصر 2030 في بناء جيل قادر على الإبداع والمنافسة.

شهد الافتتاح حضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتوره ياسمين الكحكي عميد كلية التربية النوعية، وداليا تادرس المراقب المالي لمجلس أمناء إدارة أسيوط التعليمية، وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية بالتربية والتعليم، وهاجر محروس مدير مكتبة مصر العامة، ومحمود حماد التوني مدير مركز التطوير التكنولوجي ورئيس لجنة التحكيم، إلى جانب قيادات التعليم وأعضاء لجان التحكيم من جامعات أسيوط والأزهر .

شرح الطلاب حول ابتكاراتهم ومشروعاتهم المشاركة

عقب الافتتاح، تفقد محافظ أسيوط أقسام المعرض واستمع لشرح الطلاب حول ابتكاراتهم ومشروعاتهم المشاركة، كما استعرض مراحل المسابقة التي تشمل خمس مراحل رئيسية تبدأ من التصفيات التمهيدية بالإدارات التعليمية وصولاً إلى المعرض الدولي المزمع إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية شهر مايو المقبل.

وأعرب المحافظ عن تقديره لمستوى المشروعات المشاركة، مؤكداً أن المعرض يمثل منصة مهمة لاكتشاف ورعاية الموهوبين والمبتكرين، مشيداً بالأفكار الجديدة التي قدمها الطلاب، كما أثنى على دور مكتبة مصر العامة في تدريب الطلاب من خلال ورش عمل اعتمدت على مراجع وكتب متنوعة لدعم المشاركين.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر ضرورة مواصلة دعم الطلاب المبتكرين وتوفير البيئة المناسبة لتطوير أفكارهم باستخدام التقنيات الحديثة في البحث العلمي، مشيراً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز روح الابتكار داخل المؤسسات التعليمية، وتنفيذ رؤية مصر 2030 في بناء جيل قادر على الإبداع والمنافسة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبدالمولى أن جامعة أسيوط تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية مهارات الطلاب العلمية والبحثية، وتدعم مشاركتهم في المسابقات المحلية والدولية، بما يسهم في تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتطبيق.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن النسخة الحالية من معرض "ISEF" شهدت مشاركة واسعة من 11 إدارة تعليمية إلى جانب المدارس الخاصة واللغات والتكنولوجية، مشيراً إلى أن المشروعات الفائزة سيتم تصعيدها للمشاركة في المعرض الإقليمي على مستوى الجمهورية، ومنها يتم اختيار الممثلين عن مصر في المعرض الدولي بالولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم نظم 55 ورشة عمل لنشر ثقافة "ISEF" بين المدارس، إضافة إلى إقامة 7 معارض تمهيدية بالإدارات التعليمية شارك فيها 385 مشروعاً، ليتم تصعيد 112 مشروعاً يمثلهم 184 طالباً وطالبة في المعرض المحلي على مستوى المديرية.