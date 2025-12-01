الديهي: إيديكس 2025 نقلة مهمة للصناعات العسكرية المصرية

علق الإعلامي نشأت الديهي، على انطلاق النسخة الرابعة من معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2025"، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل نقلة مهمة للصناعات العسكرية المصرية ونافذة واسعة لفتح أسواق جديدة على المستويين الإقليمي والدولي.



وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن التقدم الذي تحققه مصر في هذا القطاع يعكس إرادة حقيقية ووعيًا وطنيًا يمتلكه الشعب والقيادة، مشددًا على أن أي محاولات للتشكيك في هذه الإنجازات لن تُثني الدولة عن مسارها.



وقال: "أنا لا أجادل أحدًا في رأيه، لكنني أتابع ما أؤمن به وكلما تقدمنا حاول البعض التشكيك فيما نصنع، وهذه هي القصة".



وأشار إلى أن استقرار الدول لا يُقاس بقرارات عابرة بل بقدرتها على حماية نفسها من الداخل، مضيفًا: "العواصم لا تضيع بقرار، ولكن عندما ينخر السوس في الداخل ونحن لدينا وعي وإرادة وقيادة شريفة، وشعب وجيش وطني لا مثيل له".



وأكد أن المنطقة تمر بظروف استثنائية تتطلب اليقظة وتحمّل المسؤولية، لافتًا إلى الجهود الكبيرة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن رغم التكلفة العالية، مضيفًا "والله نلاحق خطوات الرئيس ولا نلحق به، عرق المصريين لن يضيع، والشعب تعب وصبر، ومن حق الناس تطمئن وتشوف النتيجة".



واختتم الديهي حديثه بالتشديد على أن الوعي الشعبي أصبح أقوى نتيجة التجارب السابقة، مؤكدًا ثقته في أن المرحلة القادمة ستشهد نتائج إيجابية يشعر بها المواطنون