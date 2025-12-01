قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي عن توليد الكهرباء.. وسر فتح مفيض توشكى
مبالغ كبرى للفائزين.. متحدث الأوقاف يعلن جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم
فرص سقوط أمطار وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة
توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل
«معاشك هيزيد ولا لأ؟».. تفاصيل قرار التأمينات بدءًا من يناير المقبل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين.. وصل كام؟
هل يشترط ستر العورة عند الوضوء بعد الاستحمام؟.. أمين الإفتاء: اعتقاد غير صحيح
نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر
للمرة الأولى في تاريخها.. مصر تصنع أجزاء من مقاتلات رافال الفرنسية
مصر تستعد لإطلاق أكبر معرض عسكري عالمي في 2025 في إطار تطوير صناعتها الدفاعية
وزير البترول يبحث تعميق التعاون مع نفط عمان ويشيد بانضمام بتروجيت
مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

الديهي: إيديكس 2025 نقلة مهمة للصناعات العسكرية المصرية

نشات الديهي
نشات الديهي
هاني حسين

علق الإعلامي نشأت الديهي، على انطلاق النسخة الرابعة من معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2025"، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل نقلة مهمة للصناعات العسكرية المصرية ونافذة واسعة لفتح أسواق جديدة على المستويين الإقليمي والدولي.


وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن التقدم الذي تحققه مصر في هذا القطاع يعكس إرادة حقيقية ووعيًا وطنيًا يمتلكه الشعب والقيادة، مشددًا على أن أي محاولات للتشكيك في هذه الإنجازات لن تُثني الدولة عن مسارها. 


وقال: "أنا لا أجادل أحدًا في رأيه، لكنني أتابع ما أؤمن به وكلما تقدمنا حاول البعض التشكيك فيما نصنع، وهذه هي القصة".


وأشار إلى أن استقرار الدول لا يُقاس بقرارات عابرة بل بقدرتها على حماية نفسها من الداخل، مضيفًا: "العواصم لا تضيع بقرار، ولكن عندما ينخر السوس في الداخل ونحن لدينا وعي وإرادة وقيادة شريفة، وشعب وجيش وطني لا مثيل له".


وأكد أن المنطقة تمر بظروف استثنائية تتطلب اليقظة وتحمّل المسؤولية، لافتًا إلى الجهود الكبيرة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن رغم التكلفة العالية، مضيفًا "والله نلاحق خطوات الرئيس ولا نلحق به، عرق المصريين لن يضيع، والشعب تعب وصبر، ومن حق الناس تطمئن وتشوف النتيجة".


واختتم الديهي حديثه بالتشديد على أن الوعي الشعبي أصبح أقوى نتيجة التجارب السابقة، مؤكدًا ثقته في أن المرحلة القادمة ستشهد نتائج إيجابية يشعر بها المواطنون

منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
لرفع وعي الشباب.. سامح حسين يشارك في ندوة بجامعة حلوان

من ندوة سامح حسين
دينا حايك تشوق جمهورها لكليب " برواز كبير" للمخرجة بتول عرفة

دينا حايك
صنع في مصر| مسيرات انتحارية في جناح شركة أمستون بمعرض إيديكس 2025.. صور

جبار 250
