رئيس لجنة الأردن: تأكدنا من سلامة صناديق الاقتراع بإعادة 20 دائرة للتصويت بانتخابات مجلس النواب

بدأت فى التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلى للعاصمة الأردنية عمّان، عملية تصويت أبناء الجالية المصرية المقيدين فى الدوائر التى تقرر إلغاء نتائجها، وعددها 19 دائرة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك فى اليوم الثانى والأخير من أيام تصويت المصريين بالخارج، فى مقر السفارة المصرية في عمّان والقنصلية المصرية فى العقبة، على أن تستمر عملية الاقتراع حتى الساعة التاسعة مساءً.

وأكدت اللجنة المكلفة بالإشراف على العملية الانتخابية بالسفارة المصرية بالأردن، برئاسة السفير خالد الأبيض، قبل بدء التصويت في اليوم الثانى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج، سلامة صناديق الاقتراع، وأثبتت ذلك في المحاضر اللازمة وفقًا للإجراءات المنظمة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت السفارة في عمان والقنصلية في العقبة قد استكملتا جميع الترتيبات لتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات، حيث يتم التصويت باستخدام جواز السفر المصري الساري أو بطاقة الرقم القومي الأصلية سواء كانت سارية أو غير سارية.

من جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها تدرس أحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن إلغاء الانتخابات في 30 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وفي هذا التقرير نوضح الـ 30 دائرة المُلغاة بأحكام القضاء

الوادى الجديد

الدائرة الأولى قسم الخارجة

الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة

اسوان

الدائرة الأولى قسم اول أسوان

الدائرة الثالثة مركز النوبة

الدائرة الرابعة مركز ادفو

الأقصر

الدائرة الأولى قسم الاقصر

الدائرة الثانية مركز القرنة

الدائرة الثالثة مركز إسنا

الإسكندرية

الدائرة الأولى قسم أول المنتزة

المنيا

الدائرة الأولى قسم أول المنيا

الدائرة الثالثة مركز مغاغة

الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص

الدائرة الخامسة مركز ملوى

الدائرة السادسة مركز دير مواس

الجيزة

الدائرة الأولى قسم الجيزة

الدائرة الثالثة مركز البدرشين

الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور

الدائرة السابعة قسم العمرانية

الدائرة التاسعة قسم الأهرام

الدائرة العاشرة قسم أكتوبر

الدائرة الثانية عشر مركز منشية القناطر

البحيرة

الدائرة الرابعة مركز المحمودية

الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى

الدائرة السادسة مركز الدلنجات

الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة

سوهاج

الدائرة السابعة مركز البلينا

اسيوط

الدائرة الأولى قسم اول اسيوط

الدائرة الثانية مركز القوصية

الدائرة الرابعة مركز ابو تيج

الفيوم

الدائرة الثالثة مركز سنورس

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات لاجراء التصويت فى هذه الدوائر يومي 8 و9 ديسمبر بالخارج ويومي 10 و11 ديسمبر بالداخل وفى حالة وجود اعادة يكون التصويت فى الخارج يومى 31 ديسمبر و1 يناير وفى الداخل يومي 3 و4 يناير.