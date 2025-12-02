مختار غباشي: انعقاد إيديكس 2025 في الوقت الحالي يحمل دلالات استراتيجية خطيرة

أكد الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات، أن معرض إيديكس يتم للمرة الرابعة، وأن أول نسخة له كان في 2018، وأن النسخة الحالية من المعرض تتم في مرحلة حرجة.



وأضاف رئيس المركز العربي للدراسات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وأحمد دياب، أن انعقاد إيديكس 2025 في الوقت الحالي يحمل دلالات استراتيجية خطيرة.



ولفت إلى أن الأحداث ساخنة في الكثير من الأمور، فالوضع في غزة لم يستقر، والوضع في سوريا أكثر صعوبة وأزمة، وفي إيران، وفي الكثير من دول العالم، فالمعرض يتم في وقت يشهد صراعات بين الكثير.



وأوضح أن هناك 112 دولة تشارك في المعرض، وهناك 500 شركة وعارض، وأنه يتم عرض أحدث الأجهزة الدفاعية والهجومية على مستوى العالم، وأن مصر تقدم المعرض ولها الكثير من المعروضات.

