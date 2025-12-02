قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تستمر 5 أيام.. أمطار على الإسكندرية مع اقتراب موعد نوة "أنواء قاسم"
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 631 قتـ.ـيلا وإجلاء مليون شخص
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21
بدأت نوة قاسم.. هطول أمطار خفيفة بمختلف أنحاء الإسكندرية
تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026
هنو يفتتح قصر ثقافة الغردقة بعد تطويره ويعلن إطلاق منصات “Cultural Café” الرقمية
واشنطن تستعد للإعلان عن قائمة الدول الموصي بحظر السفر الشامل إليها
الوزير: النهوض بالصناعة المحلية يستلزم وجود طلب عليها بالسوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم محيط عدة مستشفيات بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية
بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟
مصر تطلق رؤية شاملة لتفعيل التجارة التفضيلية وتعزيز التكامل داخل مجموعة الـD-8
توك شو

مختار غباشي: انعقاد إيديكس 2025 في الوقت الحالي يحمل دلالات استراتيجية خطيرة

إيديكس
إيديكس
البهى عمرو

أكد الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات، أن معرض إيديكس يتم للمرة الرابعة، وأن أول نسخة له كان في 2018، وأن النسخة الحالية من المعرض تتم في مرحلة حرجة.


وأضاف رئيس المركز العربي للدراسات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، وأحمد دياب، أن انعقاد إيديكس 2025 في الوقت الحالي يحمل دلالات استراتيجية خطيرة.


ولفت إلى أن الأحداث ساخنة في الكثير من الأمور، فالوضع في غزة لم يستقر، والوضع في سوريا أكثر صعوبة وأزمة، وفي إيران، وفي الكثير من دول العالم، فالمعرض يتم في وقت يشهد صراعات بين الكثير.


وأوضح أن هناك 112 دولة تشارك في المعرض، وهناك 500 شركة وعارض، وأنه يتم عرض أحدث الأجهزة الدفاعية والهجومية على مستوى العالم، وأن مصر تقدم المعرض ولها الكثير من المعروضات.
 

إيديكس إيديكس 2025 مختار غباشي

لوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

بسعر 19 ألف دولار فقط.. أرخص سيارة كهربائية في العالم

ياسمين عز بإطلالة ملفتة وأنيقة في أحدث ظهور لها.. صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

