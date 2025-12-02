قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو الغيط يحذر: جنة الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى جحيم يهدد البشرية
الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو
كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب… توقعات بجولة إعادة في بعض الدوائر
غضب أفشة بين توروب وأزمة شيك الـ13 مليون جنيه| إيه الحكاية؟
أول تعليق من حماس على استشهاد منفذ عملية مستوطنة عطريت
فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص
تحرك برلماني عاجل لحماية الطلاب من انتشار الفيروسات في المدارس مع دخول الشتاء
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية
كحة مستمرة.. غادة إبراهيم تعلن عن إصابتها بمتحور ستراتوس
أخبار البلد

المستشار أحمد بنداري: التعامل وفق القواعد القانونية يُعزز الثقة في العملية الانتخابية

المستشار أحمد بنداري: التعامل وفق القواعد القانونية يُعزز الثقة في العملية الانتخابية
المستشار أحمد بنداري: التعامل وفق القواعد القانونية يُعزز الثقة في العملية الانتخابية
إسلام دياب

قال المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الضمانات القانونية المقررة في التشريعات المصرية تمثل ركيزة أساسية لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة العملية الانتخابية بانتخابات مجلس النواب.

وأوضح أن وجود هذه الضمانات وتطبيقها الفعلي يبعثان برسالة طمأنة إلى المترشحين والناخبين على حد سواء.

وأضاف أن الأخطاء واردة في كل الأنظمة الانتخابية حول العالم، غير أن التعامل معها وفق القواعد القانونية هو ما يعزز الثقة في العملية الانتخابية، مؤكدا أن حق المترشح في تقديم التظلم إلى اللجنة العامة يمثل الضمانة الأولى، يليها حق الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى أو الإدارية العليا باعتبارها رقيبًا على القرارات الإدارية التى تتخذها الهيئة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، اليوم الثلاثاء، نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وبذلك تستقبل المحكمة الإدارية العليا، الطعون الانتخابية على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب، فور إعلان الهيئة عنها رسميا اليوم، لتبدأ المحكمة تسلمها بداية من الأربعاء حتى الخميس لمدة 48 ساعة حسب الجدول المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وتبدأ الإدارية العليا في فحص الطعون والاطلاع على محاضر الفرز، لتبدأ الفصل فيها لمدة 10 أيام.

التصويت في الكويت 

واصلت الجالية المصرية فى الكويت التصويت فى ثانى وآخر أيام اقتراع المصريين بالخارج فى جولة الإعادة والدوائر الـ 19 المُبطلة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بمقر اللجنة الانتخابية بأرض المعارض بمنطقة مشرف فى الكويت تحت إشراف السفير المصرى بدولة الكويت رئيس اللجنة الانتخابية، السفير محمد أبو الوفا.

 وانطلقت اليوم، الثلاثاء، عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت دولة الكويت وتستمر حتى التاسعة مساءً وفق المواعيد التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وشهد اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج في دولة الكويت ضمن جولة الإعادة والدوائر الـ 19 المُبطلة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب إقبالا ملحوظا من أبناء الجالية المصرية في الكويت.

التصويت في الأردن 

بدأت فى التاسعة من صباح اليوم، الثلاثاء، بالتوقيت المحلى للعاصمة الأردنية عمّان، عملية تصويت أبناء الجالية المصرية المقيدين فى الدوائر التى تقرر إلغاء نتائجها، وعددها 19 دائرة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك فى اليوم الثانى والأخير من أيام تصويت المصريين بالخارج، فى مقر السفارة المصرية في عمّان والقنصلية المصرية فى العقبة، على أن تستمر عملية الاقتراع حتى الساعة التاسعة مساءً.

وأكدت اللجنة المكلفة بالإشراف على العملية الانتخابية بالسفارة المصرية بالأردن، برئاسة السفير خالد الأبيض، قبل بدء التصويت في اليوم الثانى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج، سلامة صناديق الاقتراع، وأثبتت ذلك في المحاضر اللازمة وفقًا للإجراءات المنظمة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت السفارة في عمان والقنصلية في العقبة قد استكملتا جميع الترتيبات لتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات، حيث يتم التصويت باستخدام جواز السفر المصري الساري أو بطاقة الرقم القومي الأصلية سواء كانت سارية أو غير سارية.

من جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها تدرس أحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن إلغاء الانتخابات في 30 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وفي هذا التقرير، نوضح الـ  30 دائرة المُلغاة بأحكام القضاء.

الوادى الجديد

الدائرة الأولى قسم الخارجة

الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة

أسوان 

الدائرة الأولى قسم اول أسوان

الدائرة الثالثة مركز النوبة

الدائرة الرابعة مركز ادفو

الأقصر

الدائرة الأولى قسم الأقصر 

الدائرة الثانية مركز القرنة

الدائرة الثالثة مركز إسنا

الإسكندرية

الدائرة الأولى قسم أول المنتزه 

المنيا

الدائرة الأولى قسم أول المنيا

الدائرة الثالثة مركز مغاغة

الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص

الدائرة الخامسة مركز ملوى

الدائرة السادسة مركز دير مواس

الجيزة

الدائرة الأولى قسم الجيزة

الدائرة الثالثة مركز البدرشين

الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور

الدائرة السابعة قسم العمرانية

الدائرة التاسعة قسم الأهرام

الدائرة العاشرة قسم أكتوبر

الدائرة الثانية عشر مركز منشية القناطر 

البحيرة

الدائرة الرابعة مركز المحمودية

الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى

الدائرة السادسة مركز الدلنجات

الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة

سوهاج

الدائرة السابعة مركز البلينا

أسيوط 

الدائرة الأولى قسم أول أسيوط 

الدائرة الثانية مركز القوصية

الدائرة الرابعة مركز أبو تيج

الفيوم

الدائرة الثالثة مركز سنورس

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء التصويت  فى هذه الدوائر يومي 8 و9 ديسمبر بالخارج ويومي 10 و11 ديسمبر بالداخل.

وفى حالة وجود إعادة يكون التصويت فى الخارج يومى 31 ديسمبر و1 يناير وفى الداخل يومي 3 و4 يناير.

