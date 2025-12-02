الأنبا إبراهيم يشارك في القداس ضمن الزيارة الرسولية للبابا لاون إلى لبنان

شارك منذ قليل، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة الكاثوليك بمصر، في صلاة القداس الإلهي، التي ترأسها قداسة البابا لاون الرابع عشر، ضمن زيارته الرسولية إلى لبنان.

صلاة القداس الإلهي

وذكّر الحبر الأعظم في عظته، بأن اللبنانيين مدعوون، أسوةً بالمسيح الذي سبّح الآب لإجلاله المتجلي للصغار والمتواضعين، إلى اكتشاف الأنوار الصغيرة، والبراعم الخضراء للأمل المنتشرة في أرضهم.

على الرغم من إقراره بالجراح الغائرة التي خلّفها الفقر، والأزمة الاقتصادية، والاضطراب السياسي والعنف – بما في ذلك ندوب انفجار المرفأ المأساوية.

وأشاد قداسة البابا بالمخزون الهائل من الإيمان، والتفاني الاجتماعي، والمحبة الذي ما زال يضيء دروب لبنان، كما حثّ عظيم الأحبار الجميع على عدم الانصياع لليأس، والاستسلام، وعلى تجاوز الانقسامات العرقية، والطائفية، والعمل يدًا بيد، لبناء مستقبل قوامه السلام، والعدالة.

واستحضر قداسة البابا لاون الرابع عشر في هذا السياق، كلمات إشعياء النبوية الملهِمة: "فيسكن الذئب مع الحمل"، مختتمًا كلمته معبرًا عن عظيم امتنانه للرب، لمشاركته هذه الأيام مع اللبنانيين، ومُودِعًا في قلوبهم رسالة سامية: أن يعملوا على تحويل أرض المشرق إلى واحة للأخوة ونورٍ للإيمان.