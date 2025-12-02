مستقبل يوسف بلعمري يشتعل بين الرجاء والأهلي.. مهلة أخيرة قبل الحسم

دخل مستقبل الظهير الأيسر يوسف بلعمري مرحلة الحسم داخل نادي الرجاء الرياضي، بعدما منح رئيس النادي جواد الزيات اللاعب مهلة أخيرة لاتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله، في ظل الصراع القائم بين رغبة الفريق الأخضر في تجديد عقده، وضغط الأهلي لضمّه مقابل عرض مالي ضخم.

وبحسب موقع Le360 Sport المغربي، شدّد الزيات خلال اجتماعه الأخير مع بلعمري على ضرورة الحسم السريع، خصوصًا مع اقتراب نهاية عقد اللاعب، ورغبة النادي في تجنب سيناريو رحيله مجانًا خلال الصيف المقبل.

ويطمح الرجاء إلى تأمين بقاء مدافعه المتألق، الذي بصم على مستويات كبيرة خلال الموسمين الماضيين جعلته عنصرًا أساسيًا داخل المنتخب الوطني.

عرض رسمي للتجديد

وقدمت إدارة الرجاء عرضًا رسميًا لتمديد عقد بلعمري لفترة إضافية، غير أن اللاعب مازال مترددًا في ظل الإغراءات المالية الكبيرة القادمة من الأهلي المصري، الذي يواصل تحركاته الحثيثة لإغلاق الصفقة.

عرض الأهلي

الأهلي، من جهته، وضع أمام اللاعب عرضًا يمتد لأربع سنوات ونصف، يتضمن راتبًا سنويًا يصل إلى مليون دولار، إضافة إلى منحة توقيع ضخمة، لتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة نحو 6 ملايين دولار، في واحدة من أضخم الصفقات المتعلقة بلاعب مغربي داخل القارة الإفريقية.

دراسة العروض

وتشير مصادر مقربة من اللاعب إلى أنه يرغب في دراسة العروض المتاحة بدقة، مستفيدًا من دخوله المرحلة الأخيرة من عقده، ما يمنحه قوة تفاوضية أكبر.

كما يسعى بلعمري إلى تحسين وضعه المالي، خاصة بعد اهتمام أندية عربية وخليجية وأوروبية بخدماته، بفضل تألقه المستمر مع الرجاء والمنتخب المغربي.

وفي ظل هذا الترقب، يدرك مسؤولو الرجاء أن استمرار الغموض قد يؤثر على تحضيرات الفريق للموسم المقبل، ما دفع الزيات إلى التحرك لإغلاق الملف قبل نهاية الشهر الجاري؛ فإما أن يوقّع اللاعب على عقده الجديد، أو تبدأ الإدارة عملية تسويقه رسميًا للاستفادة من قيمته المالية قبل دخوله الفترة الحرة.