قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احذري هذه الأفعال عند سلق المكرونة .. مواد سامة ومركّبات مُسرطنة | تفاصيل
غلق وتشميع مركز تجميل بعد ضبط «طبيبة وهمية» تُجري عمليات خطرة بالإسماعيلية
إجازات فورية للمُصابين وتهوية الفصول.. خطة برلمانية لحماية الطلاب في المدارس خلال الشتاء
ضجّة على السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لشائعة فصل أستاذ وتعيين الفنان سامح حسين بجامعة حلوان
وزير الخارجية الأمريكي: وقف الحرب في أوكرانيا بيد بوتين وحده وليس مستشاريه
«زوجتي تمنحني طاقة إيجابية»| حودة بندق يُعلن عن ميني ألبوم متنوع الألوان الموسيقية بعنوان «خيبت توقعاتك»
بعد سلسلة من الإنذارات.. رئيس جهاز مدينة بدر: «لن نترك شبرًا في المدينة خارج سيطرة القانون»
فولهام ضد مان سيتي .. ‎«هالاند» يكتب التاريخ في الدوري الإنجليزي: أسرع لاعب يصل لـ 100 هدف
عمرو مصطفى: أستعد لطرح أغنية وطنية للأطفال.. وأُهدي تكريمي في «الميما» للجمهور وأسرتي
توقف فجأة .. تعرّف على إجراءات طلب فحص عداد الكهرباء
نتنياهو يكشف لـ «ترامب» عراقيل إبرام اتفاق أمني مع سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أفضل آيفون تشتريه في 2025.. أي طراز يناسبك فعلا؟

آيفون
آيفون
احمد الشريف

يقدّم تقرير PhoneArena دليلًا عمليًا لاختيار أنسب هاتف آيفون في 2025، مؤكدًا أن التشكيلة الحالية من آبل أصبحت معقدة أكثر من أي وقت مضى بعد إطلاق سلسلة iPhone 17 وعودة iPhone Air.

ورغم وفرة الخيارات، يميل التقييم النهائي إلى أن iPhone 17 العادي هو “هاتف آيفون الذي ينبغي أن يشتريه أغلب الناس هذا العام”.​

iPhone 17: أفضل قيمة لمعظم المستخدمين

يرى التقرير أن iPhone 17 هو الصفقة الأذكى في lineup 2025، لأنه قدّم هذا العام أكبر قفزة ترقية مقارنة بالجيل السابق. 

يأتي الهاتف المعياري بسعة تخزين أساسية 256 جيجابايت، وشاشة 120 هرتز لأول مرة في فئة “غير البرو”، ما يمنح المستخدم تجربة سلسة تقترب من مستوى Pro بسعر أقل. 

يفتقر الجهاز لعدسة تيليفوتو مستقلة، لكنه يقدم كاميرا رئيسية مطوّرة ومعالجة صور محسّنة تجعله كافيًا لغالبية المستخدمين الذين يريدون آيفون حديثًا يدوم لسنوات دون دفع ثمن برو ماكس.​

iPhone 17 Pro Max: الخيار الأقصى لعشاق الكاميرا والشاشة الكبيرة

يصف التقرير iPhone 17 Pro Max بأنه “الأضخم والأقوى” في تشكيلة آبل الحالية، وموجّه بالأساس لمن يريد أقصى ما يمكن من حيث الكاميرا والشاشة والبطارية. 

يقدم الهاتف شاشة 6.9 إنش بتردد 120 هرتز وسطوع يصل إلى نحو 3000 نت مع طبقة مقاومة للانعكاسات، إلى جانب معالج A19 Pro وبطارية كبيرة تمنحه تفوقًا واضحًا في الاستخدام المكثف والألعاب. 

كما يحتوي على نظام كاميرات متقدم مع زوم بصري طويل وتحسينات في التصوير الليلي والفيديو، ما يجعله خيارًا مثاليًا لصنّاع المحتوى ومحترفي التصوير بالموبايل.​

iPhone 16 Pro Max: جوهرة العام الماضي بسعر أقل

رغم قدوم جيل جديد، لا يزال iPhone 16 Pro Max يحظى بتوصية قوية في التقرير، خاصة مع بدء ظهوره بخصومات بعد إطلاق سلسلة 17. 

يقدّم الهاتف أداءً وكاميرا وشاشة قريبة للغاية من الجيل الأحدث، مع تصميم ناضج وتجربة مستقرة، ما يجعله خيارًا منطقيًا لمن يريد هاتف فئة عليا من آبل دون دفع سعر الجيل الأحدث.

 يلفت التقرير إلى أن تقييمه في البطارية والكاميرا ما زال قادرًا على منافسة معظم هواتف 2025 بسهولة، ما يرسخه كخيار “قيمة مقابل سعر” في الفئة الرائدة.​

iPhone Air: عودة “هاتف الموضة” لعشّاق التصميم

يقدّم iPhone Air كخيار مختلف في التشكيلة، موجّه لمن يضع التصميم والأناقة والسمك النحيف في المرتبة الأولى. 

يعد الهاتف نحيف وخفيف بشكل ملحوظ مع شاشة كبيرة وتجربة أداء قريبة من الفئة الأعلى، لكنه يتنازل عن بعض عناصر الكاميرا والمزايا الاحترافية للحفاظ على هذا التصميم الرفيع والسعر الأقل. بذلك يصبح اختيارًا مثاليًا لمن يهتم بالمظهر العصري والراحة في الحمل أكثر من أقصى أداء تصوير أو ألعاب ثقيلة.​

iPhone 16e و16 Plus: بوابة الدخول الأرخص لعالم آيفون الحديث

يُطرح iPhone 16e باعتباره أرخص وسيلة للحصول على آيفون “حديث” بتصميم جديد ودعم طويل للتحديثات، وإن كان يأتي مع تضحيات في الشاشة والكاميرا وبعض الميزات الجانبية.

 أما iPhone 16 Plus فيُقدّم كخيار لمن يريد شاشة كبيرة وبطارية أقوى بأقل كلفة ممكنة، إذ يمنح تجربة شاشة ضخمة من دون دفع سعر طرازات Pro Max. يوصي التقرير بهذين الجهازين لمن يركز على السعر أولًا ويريد دخول منظومة آبل مع مستوى مقبول من الأداء والحداثة.​

كيف تختار آيفونك في 2025؟

ينصح تقرير PhoneArena ببدء قرار الشراء من سؤالين: ما ميزانيتك؟ وما أولويتك الأساسية؟ إذا كانت القيمة المتوازنة هي الهدف فـ iPhone 17 هو نقطة الانطلاق، وإذا كنت تبحث عن أفضل كاميرا وأقوى تجربة كاملة فـ 17 Pro Max هو الخيار الطبيعي.

 أما إن كانت الميزانية محدودة فيُعد 16e أو 16 Plus حلولًا عملية، بينما يناسب iPhone Air المستخدم الذي يريد آيفون يلفت الأنظار بتصميمه أولًا دون تجاهل أداء قوي في المهام اليومية

آيفون آبل iPhone 17

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد فهمي وهنا الزاهد

أنا اللي طلبت الطلاق.. أحمد فهمي يعتذر لـ هنا الزاهد

الطبيب محمد المغربي

من لقب استشاري إلى طلاق وانهيار علاقات عاطفية .. أزمة الطبيب محمد المغربي تضرب السوشيال ميديا

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

السباحة

نقل السباح يوسف محمد إلى المستشفى .. والاتحاد يتكفل بعلاجه

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على شكاوى تأخر صرف حافز التدريس للمعلمين

ترشيحاتنا

كسوف الشمس

كورونا الشمس تكشف وجهها الخفي… ظاهرة فلكية نادرة فى مدينة مصرية| إيه الحكاية؟

كوكب المريخ

مفاجأة.. المريخ صالح للحياة منذ مليارات السنين| إيه الحكاية؟

رائد فضاء

ما مصير رائد الفضاء إذا مات على سطح القمر؟.. سيناريوهات غير متوقعة

بالصور

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل البسكويت باليانسون للإفطار

طريقة عمل البسكويت باليانسون
طريقة عمل البسكويت باليانسون
طريقة عمل البسكويت باليانسون

كيف تتعامل مع السخونية عند الأطفال؟.. خطوات سريعة وآمنة لخفض الحرارة

أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل

مشروبات طبيعية باللون الأحمر تخفّض الكوليسترول الضار .. لتعزيز صحة القلب

ـ عصير التوت البري:
ـ عصير التوت البري:
ـ عصير التوت البري:

مصر ترفع مكانتها الصناعية.. تعاون «العربية للتصنيع» مع «داسو» الفرنسية و«شادو وينجز» الصينية في قلب «إيديكس2025».. صور

جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025

فيديو

جناح شركة لوكهيد مارتن الأمريكية

أبرزهم لوكهيد مارتن وبوينج وشيلد| الولايات المتحدة تشارك بـ 23 شركة عالمية في معرض إيديكس 2025.. فيديو وصور

الطائرة الأمريكية المسيرة V-BAT

أول مقاتلة عمودية الإقلاع في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد