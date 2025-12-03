ارتباك حركة المواصلات بسبب تصادم سيارة ربع نقل واتوبيس بخط "كفر الزيات ـ الإسكندرية"

شهد الطريق الزراعي بخط "بكفر الزيات ـ الإسكندرية " الزراعي بمحافظة الغربية اليوم واقعة تصادم سيارة ربع نقل وأتوبيس بسبب السرعه الزائده بنطاق كوبري الدلجمون الأمر الذي أدى إلي ارتباك في حركة النقل والمواصلات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تفاصيل الحادث



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بوقوع حادث التصادم بين سيارة ربع نقل واتوبيس أعلي نزله كوبري الدلجمون بنطاق دائرة المركز.

تحرك عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع باوناش لرفع اثار الحادث وإعادة تسيير حركة النقل والمواصلات .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .