مدبولي عن إيديكس: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالصناعات الدفاعية
مدبولي: نستهدف إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية قريبًا
أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن
روسيا تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا
مدبولي: الدولة بصدد تحديث وثيقة الملكية.. وإجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي
مصادر تكشف مصير العشرات من مقاومي حماس بعد خروجهم من الأنفاق
القبض على المتهم بابتزاز وتهديد أميرة الذهب بمقاطع فيديو خادشة
جولة الإعادة بانتخابات النواب.. 5 مشاهد تلخص سير عملية التصويت
البيان الختامي لقمة الخليج: نرحب بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام
النيابة تستمع لأقوال رئيس اتحاد السباحة ومنظمي بطولة الجمهورية في وفاة لاعب الزهور
مكتب نتنياهو: نستعد لتسلم جثة محتجز عثر عليها شمال قطاع غزة
حوادث

ارتباك حركة المواصلات بسبب تصادم سيارة ربع نقل واتوبيس بخط "كفر الزيات ـ الإسكندرية"

الغربية أحمد علي

شهد الطريق الزراعي بخط "بكفر الزيات ـ الإسكندرية " الزراعي بمحافظة الغربية اليوم واقعة تصادم سيارة ربع نقل وأتوبيس بسبب السرعه الزائده بنطاق كوبري الدلجمون الأمر الذي أدى إلي ارتباك في حركة النقل والمواصلات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تفاصيل الحادث 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بوقوع حادث التصادم بين سيارة ربع نقل واتوبيس أعلي نزله كوبري الدلجمون بنطاق دائرة المركز.

تحرك عاجل 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع باوناش لرفع اثار الحادث وإعادة تسيير حركة النقل والمواصلات .


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

اخبار محافظة الغربية حادث تصادم سيارة ربع نقل الطريق الزراعي كفر الزيات

