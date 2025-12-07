انطلاق معرض Egypt Stitch & Tex وسط مشاركات دولية وإعلانات توسعية كبرى في قطاع الملابس الجاهزة

انطلقت فعاليات معرض Egypt Stitch & Tex وسط حضور واسع من الشركات المحلية والدولية العاملة في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة

وشهد المعرض هذا العام إعلان النصر للملابس والمنسوجات (كابو) عن توقيع عدد من الشراكات الدولية الجديدة، في خطوة تستهدف تطوير قدرات مصانعها ودعم خطط التوسع والتصدير خلال المرحلة المقبلة.

وكشف المعرض عن تنفيذ خطة تطوير وتوسعة شاملة لمصنعيها في العامرية والحضرة، ترفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى أكثر من 85 ألف قطعة يوميًا بعد انتهاء التوسعات، إلى جانب زيادة عدد خطوط الإنتاج من 41 خطًا إلى 78 خطًا. وتشمل الخطة تحديث غرف القص، وزيادة عدد الخطوط، وتعزيز كفاءة التشغيل بما يدعم خطط الشركة للتوسع في التصنيع للغير ودخول أسواق إقليمية ودولية جديدة.

وتم توقيع الاتفاقيات الداعمة لهذه التوسعات خلال مشاركة الشركة في المعرض، حيث وقّع المهندس محمد سامح، العضو المنتدب لشركة كابو، ثلاث اتفاقيات تعاون مع شركات دولية رائدة هي FK Group الإيطالية ممثلة في Sergio Gori، وOZER Machine التركية ممثلة في Ahmet Özer، وSupreme Intelligent Technology الصينية ممثلة في Felix، وذلك بحضور شريف موسى، رئيس مجلس إدارة MIT، الوكيل الحصري لهذه العلامات في مصر.

وتشمل التوسعات في مصنع العامرية تركيب مقص أوتوماتيك متطور يرفع طاقة القص إلى نحو 30 ألف قطعة يوميًا، وزيادة خطوط الإنتاج من 4 خطوط إلى 12 خطًا بطاقة تصل إلى 10 آلاف قطعة يوميًا. أما في مصنع الحضرة، فتتضمن الخطة زيادة عدد الخطوط من 37 خطًا إلى 66 خطًا، لرفع الطاقة الإنتاجية من 40 ألف قطعة إلى ما يقرب من 75 ألف قطعة يوميًا وفقًا لطبيعة المنتج.

وأكد المهندس محمد سامح أن هذه الشراكات تأتي ضمن خطة الشركة لرفع كفاءة المصانع وتوطين أحدث التقنيات العالمية، مع التوسع في أسواق الخليج وأوروبا، بما يعزز تنافسية المنتج المصري. وأوضحت الشركة أن التوسعات الجديدة تمثل خطوة استراتيجية ضمن توجهها لزيادة الصادرات وترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الشركات الصناعية في قطاع الملابس الجاهزة في مصر.