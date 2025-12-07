قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع طارئ في ليفربول بسبب محمد صلاح.. تفاصيل مثيرة
هل حديث دعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك صحيح؟.. عالم أزهري يوضح
فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط
مصرع شاب وإصابة 2 آخرين في حادث انقلاب دراجة بخارية ببني سويف
عدم وجود آلات مراقبة..النيابة العامة تصدر أول بيان عن واقعة غرق لاعب السباحة
رئيس حي جنوب الغردقة بالبحر الأحمر يقود حملة لاسترداد أراضي تعود ملكيتها إلى الدولة
وضعية صعبة.. 3 سيناريوهات تؤهل منتخب مصر لربع نهائي كأس العرب
حبس الحكم العام و3 من طاقم الإنقاذ في واقعة غرق لاعب ببطولة الجمهورية للسباحة
رئيس مصلحة الجمارك: منصة «نافذة» الإلكترونية تغطى كل مسارات حركة التجارة
وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة الكندي التعاون التنموي ودعم جهود الإغاثة في غزة
رفع الطوارئ بالبحر الأحمر استعدادًا لذروة الاضطرابات الجوية
الحوثيون يشرعون بمحاكمة 13 مختطفًا بتهم التجسس على الولايات المتحدة وإسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انطلاق معرض Egypt Stitch & Tex وسط مشاركات دولية وإعلانات توسعية كبرى في قطاع الملابس الجاهزة

خلال المعرض
خلال المعرض
ولاء عبد الكريم

انطلقت فعاليات معرض Egypt Stitch & Tex وسط حضور واسع من الشركات المحلية والدولية العاملة في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة

وشهد المعرض هذا العام إعلان النصر للملابس والمنسوجات (كابو) عن توقيع عدد من الشراكات الدولية الجديدة، في خطوة تستهدف تطوير قدرات مصانعها ودعم خطط التوسع والتصدير خلال المرحلة المقبلة.

وكشف المعرض عن تنفيذ خطة تطوير وتوسعة شاملة لمصنعيها في العامرية والحضرة، ترفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى أكثر من 85 ألف قطعة يوميًا بعد انتهاء التوسعات، إلى جانب زيادة عدد خطوط الإنتاج من 41 خطًا إلى 78 خطًا. وتشمل الخطة تحديث غرف القص، وزيادة عدد الخطوط، وتعزيز كفاءة التشغيل بما يدعم خطط الشركة للتوسع في التصنيع للغير ودخول أسواق إقليمية ودولية جديدة.

وتم توقيع الاتفاقيات الداعمة لهذه التوسعات خلال مشاركة الشركة في المعرض، حيث وقّع المهندس محمد سامح، العضو المنتدب لشركة كابو، ثلاث اتفاقيات تعاون مع شركات دولية رائدة هي FK Group الإيطالية ممثلة في Sergio Gori، وOZER Machine التركية ممثلة في Ahmet Özer، وSupreme Intelligent Technology الصينية ممثلة في Felix، وذلك بحضور شريف موسى، رئيس مجلس إدارة MIT، الوكيل الحصري لهذه العلامات في مصر.

وتشمل التوسعات في مصنع العامرية تركيب مقص أوتوماتيك متطور يرفع طاقة القص إلى نحو 30 ألف قطعة يوميًا، وزيادة خطوط الإنتاج من 4 خطوط إلى 12 خطًا بطاقة تصل إلى 10 آلاف قطعة يوميًا. أما في مصنع الحضرة، فتتضمن الخطة زيادة عدد الخطوط من 37 خطًا إلى 66 خطًا، لرفع الطاقة الإنتاجية من 40 ألف قطعة إلى ما يقرب من 75 ألف قطعة يوميًا وفقًا لطبيعة المنتج.

وأكد المهندس محمد سامح أن هذه الشراكات تأتي ضمن خطة الشركة لرفع كفاءة المصانع وتوطين أحدث التقنيات العالمية، مع التوسع في أسواق الخليج وأوروبا، بما يعزز تنافسية المنتج المصري. وأوضحت الشركة أن التوسعات الجديدة تمثل خطوة استراتيجية ضمن توجهها لزيادة الصادرات وترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الشركات الصناعية في قطاع الملابس الجاهزة في مصر.

معرض Egypt Stitch & Tex صناعة المنسوجات اخبار مصر مال واعمال التوجه للتصدير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 7-12-2025

سعر الدولارر

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025

ترشيحاتنا

جانب من الحادث

محافظ القليوبية يتابع حادث إصابة 8 عمال إثر انهيار شدة خشبية ببرج تحت الإنشاء ببنها

نقل المصابين

إصابة 6 عمال في سقوط صبة خرسانية بمبنى تحت الإنشاء ببنها

ارشيفية

تفاصيل جديده بشأن عاطل متهم بالتحرش بمعلمة في السلام

بالصور

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد