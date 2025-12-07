قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ميرز: سبب عدم زيارة نتنياهو لألمانيا هو مذكرة توقيف المحكمة الجنائية

ميرز
ميرز
فرناس حفظي

صرح المستشار الألماني فريدريك ميرز، بأن هناك سببا واضحا لامتناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن زيارة برلين في الوقت الراهن، في إشارة إلى مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية. 

ويعد تصريح ميرز من أكثر المواقف العلنية حدة من جانب برلين بشأن وضع نتنياهو القانوني الدولي.

كما أكد المستشار الألماني فريدريك ميرز، خلال مؤتمر صحفي بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامبن نتنياهو ، عقد في القدس، أن بلاده لا تعترف في الوقت الراهن بالدولة الفلسطينية، موضحا أن "الظروف المسبقة لهذا الاعتراف لم تكتمل بعد، ولا أحد يستطيع تحديد مآلات العملية السياسية". وأضاف أن ضمان أمن إسرائيل يبقى عنصرًا محوريًا في أي تسوية مستقبلية.

وقال ميرز إن المرحلة الثانية من خطة السلام المقترحة تثير الكثير من "الشكوك"، مشددًا على ضرورة نزع سلاح حركة حماس بالكامل كخطوة لا يمكن تجاوزها قبل الانتقال إلى أي ترتيبات سياسية لاحقة.


واختتم ميرز بالقول إن على الفلسطينيين تحديد الاتجاه الذي يرغبون في اتباعه، معتبرًا أنه "لا يزال من المبكر جدًا اتخاذ قرارات نهائية" بشأن مستقبل الدولة الفلسطينية.

المستشار الألماني فريدريك ميرز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زيارة برلين مذكرة التوقيف المحكمة الجنائية الدولية

