بالصور

الغذاء والبرد.. معادلة أساسية لحماية الأسرة في شتاء 2025

أسماء عبد الحفيظ

مع الانخفاض الحاد في درجات الحرارة خلال شتاء 2025، وعودة الموجات الباردة المصحوبة بالأمطار والرياح، أصبحت الأسرة المصرية أمام معادلة صعبة: كيف نحافظ على الصحة والمناعة والطاقة في طقس قارس؟

الإجابة تعتمد على عنصر واحد أساسي: الغذاء.
فالطعام لم يعد مجرد حاجة يومية، بل أصبح خط الدفاع الأول ضد البرد والفيروسات والإنفلونزا وتقلبات الطقس.

في هذا التقرير، نرصد أبرز الأطعمة التي تعزز المناعة في الشتاء، والأكلات التي تمنح الدفء، وكيف يمكن للأم المصرية إعداد وجبات اقتصادية ومغذية تحمي أسرتها طوال الموسم، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

لماذا يشكل الغذاء عنصر حماية في الشتاء؟

يرى خبراء التغذية أن الجسم يستهلك طاقة أكبر لمواجهة برودة الجو، ومع انخفاض الحرارة يصبح أكثر عرضة:

  • لنزلات البرد
  • التهابات الحلق
  • قلة التركيز
  • جفاف الجلد
  • ضعف المناعة

ولذلك يصبح الغذاء الغني بالفيتامينات والمعادن هو العنصر الحاسم لتعويض هذا الفقد، وتحسين قدرة الجسم على مقاومة البرد.

الشوربة الوجبة الأكثر بحثًا وطلبًا في شتاء 2025

ارتفعت مؤشرات البحث هذا العام حول “أفضل شوربة للدفء”، وهو ما يعكس أهميتها في مواجهة الطقس القارس.
ومن أكثر أنواع الشوربة التي ينصح بها الخبراء:

1) شوربة العدس

طبق مصري أصيل يمنح طاقة عالية، ويحتوي على بروتين نباتي وألياف تُدفئ الجسم سريعًا.
ويُعد العدس واحدًا من أهم الأطعمة المقاومة للبرد والرطوبة.

2) شوربة الفراخ بالخضار

تعمل على تعزيز المناعة لاحتوائها على معادن وسوائل مهمة للجسم، وتقلل من التهابات الحلق.

3) شوربة الشوفان

خيار مناسب للأطفال وكبار السن، لأنها تمنح شعورًا بالشبع والدفء لساعات طويلة.

الأطعمة الغنية بفيتامين سي سلاح المناعة الأول

يؤكد الأطباء أن فيتامين سي هو خط الدفاع الرئيسي ضد الفيروسات الشتوية.
أهم الأطعمة الغنية به:

  • البرتقال
  • اليوسفي
  • الجوافة
  • الفلفل الملون
  • الليمون

ويوصي خبراء التغذية بتقديم هذه الفواكه يوميًا للأطفال خاصة قبل الذهاب للمدرسة، لرفع مناعتهم وتقليل العدوى.

البروتينات طاقة وقوة في مواجهة البرد

البروتين عنصر أساسي للحفاظ على حرارة الجسم وبناء المناعة.
ومن أكثر الأطعمة التي يجب أن تتواجد على مائدة الشتاء:

  • البيض
  • الفراخ
  • السمك
  • البقوليات مثل الفول والعدس واللوبيا

ويوصي الخبراء بأن يحصل أفراد الأسرة على وجبة بروتين واحدة على الأقل يوميًا.

التوابل الشتوية كنز مناعي داخل كل مطبخ

تلعب التوابل دورًا قويًا في رفع حرارة الجسم ومقاومة الفيروسات.
أبرزها:

  • الزنجبيل
  • القرفة
  • الكركم
  • الفلفل الأسود
  • الحبهان

ويمكن إضافتها للشوربة والمشروبات الساخنة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، خاصة في الأيام شديدة البرودة.

مشروبات الشتاء الدفء في كوب

تنتشر في مصر خلال شتاء 2025 مشروبات ذات قيمة غذائية عالية، منها:

  • السحلب
  • غني بالكالسيوم والنشويات، ويزيد الشعور بالدفء فورًا.
  • الكاكاو بالحليب
  • مصدر طاقة مناسب للأطفال، ويعمل على تحسين المزاج.
  • الجنزبيل والليمون
  • مزيج قوي لمقاومة نزلات البرد وتحسين التنفس.
  • الأكلات الاقتصادية التي تمنح دفئًا للأسرة

المطبخ المصري يمتلك عددًا من الأكلات الاقتصادية القادرة على مواجهة البرد دون تكلفة عالية، مثل:

  • كشري منزلي
  • بطاطس مطبوخة
  • مسقعة
  • أرز بالخضار
  • مكرونة بالسجق أو بالصلصة
  • كلها أطباق تمنح الشبع والطاقة والدفء في وقت واحد.

نصائح غذائية مهمة للأمهات في شتاء 2025

لضمان حماية الأسرة طوال موسم البرد، ينصح الخبراء بما يلي:

  • تقديم وجبة إفطار دافئة يوميًا بيض – فول – شوفان.
  • إضافة الليمون على الشوربة والسلطة لرفع المناعة.
  • تجنب الوجبات الدسمة ليلًا لأنها تبطئ الهضم وتسبب الخمول.
  • تقديم الفواكه أكثر من الحلويات.
  • زيادة السوائل الدافئة خاصة للأطفال.
