أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 9-12-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 9 - 12- 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة مباراة إنتر ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
ـ كايرات ألماتي X أولمبياكوس – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports HD 7
ـبايرن ميونخ X سبورتنج لشبونة – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ـ أتالانتا X تشيلسي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3
ـ برشلونة X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2
ـ إنتر ميلان X ليفربول – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ـ موناكو X جالاتا سراي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6
ـ آيندهوفن X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4
ـ توتنهام هوتسبير X سلافيا براج – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5
ـ يونيون سانت جيلواز X مارسيليا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 8
مواعيد مباريات كأس العرب والقنوات الناقلة
ـ مصر X الأردن – الساعة 4:30 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 1
ـ الإمارات X الكويت – الساعة 4:30 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 2
ـ الجزائر X العراق – الساعة 7 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 1
ـ البحرين X السودان – الساعة 7 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 2
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا النخبة والقنوات الناقلة
ـ ماكيدا زيلفيا X أولسان هيونداي – الساعة 12 ظهرا
ـ فيسيل كوبي X تشنجدو تشيانباو – الساعة 12 ظهرا
ـ بوريرام يونايتد X جانغون إف سي – الساعة 2:15 ظهرا
ـ جوهور دار التعظيم X شنغهاي ايست آسيا – الساعة 2:15 ظهرا
مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة
ـ فاركو X المقاولون العرب – الساعة 5 مساء على قناة ON SPORT 1
ـ كهرباء الإسماعيلية X الزمالك – الساعة 5 مساء على قناة ON SPORT 1
ـ بيراميدز X البنك الأهلي – الساعة 5 مساء على قناة ON SPORT 2