أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 9-12-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 9 - 12- 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة مباراة إنتر ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ـ كايرات ألماتي X أولمبياكوس – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports HD 7

ـبايرن ميونخ X سبورتنج لشبونة – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ـ أتالانتا X تشيلسي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ـ برشلونة X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

ـ إنتر ميلان X ليفربول – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ـ موناكو X جالاتا سراي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6

ـ آيندهوفن X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ـ توتنهام هوتسبير X سلافيا براج – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5

ـ يونيون سانت جيلواز X مارسيليا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 8

مواعيد مباريات كأس العرب والقنوات الناقلة

ـ مصر X الأردن – الساعة 4:30 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 1

ـ الإمارات X الكويت – الساعة 4:30 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 2

ـ الجزائر X العراق – الساعة 7 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 1

ـ البحرين X السودان – الساعة 7 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 2

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا النخبة والقنوات الناقلة

ـ ماكيدا زيلفيا X أولسان هيونداي – الساعة 12 ظهرا

ـ فيسيل كوبي X تشنجدو تشيانباو – الساعة 12 ظهرا

ـ بوريرام يونايتد X جانغون إف سي – الساعة 2:15 ظهرا

ـ جوهور دار التعظيم X شنغهاي ايست آسيا – الساعة 2:15 ظهرا

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

ـ فاركو X المقاولون العرب – الساعة 5 مساء على قناة ON SPORT 1

ـ كهرباء الإسماعيلية X الزمالك – الساعة 5 مساء على قناة ON SPORT 1

ـ بيراميدز X البنك الأهلي – الساعة 5 مساء على قناة ON SPORT 2