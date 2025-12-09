قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغييرات هجومية .. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الأردن فى كأس العرب
تحذير جوي.. سحب رعدية تغطي محافظات البحر المتوسط
كأس العرب.. 5 قنوات ناقلة لقاء مصر والأردن في هذا الموعد
تفاصيل جلسة استئناف البلوجر أم سجدة على حكم حبسها
اليوم.. منتخب مصر يواجه الأردن فى لقاء الفرصة الأخيرة فى كأس العرب
العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة
الفوز يضمن له الصعود.. منتخب مصر يواجه الأردن بحثاً عن التأهل لربع النهائي
مصابون جراء استهداف خيام النازحين بقنابل متفجرة في البلدة القديمة بغزة
روسيا تسيطر على مدينة بوكروفسك .. واسقاط 121 مسيرة أوكرانية
استصلاح الأراضي يزيل 80 حالة تعد على الأراضي الزراعية خلال أسبوع
فرحة تحولت لجنازة.. تجديد حبس قاتل عروسته في سوهاج
مصادرة 5 أطنان مخللات مجهولة المصدر في الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 9-12-2025 والقنوات الناقلة

مباريات
مباريات
ياسمين تيسير

تنطلق اليوم الثلاثاء 9 - 12- 2025 عدد من المباريات أبرزها مباراة مباراة إنتر ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ـ كايرات ألماتي X أولمبياكوس – الساعة 5:30 مساء على قناة beIN Sports HD 7   

  ـبايرن ميونخ X سبورتنج لشبونة – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1    

ـ أتالانتا X تشيلسي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3   

ـ برشلونة X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2   

ـ إنتر ميلان X ليفربول – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1 

ـ موناكو X جالاتا سراي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6    

ـ آيندهوفن X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4   

ـ توتنهام هوتسبير X سلافيا براج – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 5   

ـ يونيون سانت جيلواز X مارسيليا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 8   

مواعيد مباريات كأس العرب والقنوات الناقلة

ـ مصر X الأردن – الساعة 4:30 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 1

ـ الإمارات X الكويت – الساعة 4:30 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 2

ـ الجزائر X العراق – الساعة 7 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 1

ـ البحرين X السودان – الساعة 7 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 2

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا النخبة والقنوات الناقلة

ـ ماكيدا زيلفيا X أولسان هيونداي – الساعة 12 ظهرا

ـ فيسيل كوبي X تشنجدو تشيانباو – الساعة 12 ظهرا

ـ بوريرام يونايتد X جانغون إف سي – الساعة 2:15 ظهرا

ـ جوهور دار التعظيم X شنغهاي ايست آسيا – الساعة 2:15 ظهرا

 

مواعيد مباريات كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

ـ فاركو X المقاولون العرب – الساعة 5 مساء على قناة ON SPORT 1

ـ كهرباء الإسماعيلية X الزمالك – الساعة 5 مساء على قناة ON SPORT 1

ـ بيراميدز  X البنك الأهلي – الساعة 5 مساء على قناة ON SPORT 2

كاس العرب الدوري المصري بيراميدز ليفربول مصر X الأردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

الأمطار

ليلة مطيرة بإمتياز وتدفق السحب الرعدية.. خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة

اتحاد الكرة

مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية

جثة سيدة - أرشيفية

شك في سلوكها.. تاجر يهشم رأس والدته بالشيخ زايد| ما القصة؟

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

ترشيحاتنا

نائب رئيس جامعة الأزهر

نائب رئيس جامعة الأزهر: أحذر من الانسياق خلف مستجدات العصر دون الالتزام بقيم الدين الحنيف

شيخ الأزهر يلتقي رئيسة الإدارة الرئاسية في أوزبكستان

شيخ الأزهر: الإسلام لا يمنع المرأة من تقلد أعلى المناصب

وزير الأوقاف

الأزهري يهنئ وزير الشباب باختياره رئيسا للجنة التربية البدنية والرياضة باليونسكو

بالصور

مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم

مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم
مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم
مشروب القرفة بالحليب والعسل لتدفئة الجسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد