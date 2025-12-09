اليوم انطلاق كأس عاصمة مصر .. والزمالك يصطدم بكهرباء الإسماعيلية

تبدأ اليوم منافسات بطولة كأس عاصمة مصر فى نسختها الجديدة حيث تقام اليوم 3 مباريات التى تبدأ فى الخامسة مساء بمباراة فاركو والمقاولون العرب على ستاد حرس الحدود بالاسكندرية ويليها فى الثامنة مساء الزمالك مع كهرباء الاسماعيلية باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر .. ويلعب بيراميدز مع البنك الأهلي فى الثامنة مساء باستاد السلام .

ويخوض الزمالك المباراة وسط غيابات عديدة بين صفوفه بسبب تواجد اللاعبين الدوليين سواء مع منتخب مصر الأول الذى يستعد لبطولة الامم الافريقية أو منتخب مصر الثانى الذى يشارك حاليا فى بطولة كأس العرب فى قطر أو اللاعبين المحترفين وعلى رأسهم سيف الجزيرى الذى يتواجد مع منتخب تونس في كأس العرب .

كما يفتقد الفريق جهود عدد من اللاعبين بسبب الاصابة أمثال نبيل دونجا وأحمد ربيع.

ويسعى أحمد عبدالرؤف المدير الفنى للقلعة البيضاء لمنح الفرصة لعدد كبير من البدلاء واللاعبين الشباب، على أمل تحقيق الفوز فى المباراة واكتشاف عناصر جديدة تدعم الزمالك فى المنافسات التى يخوضها الفريق خلال الفترة المقبلة.

كهرباء الاسماعيلية يبحث عن مفاجأة

على الجانب الآخر يدخل كهرباء الاسماعيلية بقيادة مديره الفنى رضا شحاتة المباراة بحثا عن تحقيق مفاجأة، فى أول مباراة يخوضها بالمسابقة بعد صعوده للدورى الممتاز.

وفى نفس التوقيت أيضا، يلعب فريق بيراميدز مع البنك الأهلى وسط رغبة من الفريقين فى تحقيق أول فوز بالبطولة ..

ويحاول بيراميدز الذى قرر اللعب من خلال فريق الناشئين مواليد 2005 بالاضافة الى بعض العناصر من مواليد 2007 ..فى المقابل يدخل البنك بقيادة مديره الفنى أيمن الرمادى اللقاء بهدف الفوز للمنافسة على البطولة، فى ظل تقارب مستوى معظم الأندية وفقدان أندية القمة للعناصر الأساسية خلال مباريات البطولة، بسبب ارتباطهم مع منتخبات بلادهم خلال الفترة المقبلة.