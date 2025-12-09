زد يستعد لبطولة كأس عاصمة مصر بتجهيز البدلاء والناشئين

استقرّ محمد شوقي، المدير الفني لفريق زد، على خوض منافسات بطولة كأس عاصمة مصر بتشكيل يعتمد بصورة أساسية على اللاعبين البدلاء، إلى جانب مجموعة من العناصر الشابة التي تم تصعيدها مؤخرًا إلى الفريق الأول.

ويأتي هذا التوجّه في إطار خطة فنية واضحة تهدف إلى منح الفرصة للاعبين الأقل مشاركة، وتجهيزهم بالشكل الأمثل قبل استئناف المباريات الحاسمة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تصعيد عدد من المواهب الشابة

قرر شوقي تصعيد مجموعة بارزة من ناشئي النادي، في مقدمتهم:

محمد معوض

كريم جمعة

خالد مختار مواليد 2007

عدد من ناشئي 2009

إلى جانب مجموعة أخرى من العناصر المميزة داخل قطاع الناشئين.

ويهدف الجهاز الفني من خلال ضم هذه الأسماء إلى اختبار قدراتهم في أجواء تنافسية قوية، وتهيئتهم للاندماج التدريجي مع عناصر الفريق الأول، تمهيدًا للاعتماد على الأفضل منهم خلال المرحلة المقبلة من الموسم.

هدف فني مزدوج في بطولة الكأس

كشف مصدر داخل نادي زد أن شوقي يخطط لاستغلال هذه البطولة لتحقيق هدفين رئيسيين:

رفع جاهزية اللاعبين البدلاء الذين لم يحصلوا على دقائق كافية خلال الجولات الماضية من الدوري. مراقبة الناشئين عن قرب، وتقييم قدراتهم في المباريات الرسمية، ما يساعد على اختيار العناصر القادرة على تمثيل الفريق في المواعيد الكبرى.

هذا التوجّه يعكس رؤية فنية تعتمد على بناء قاعدة قوية من اللاعبين، وضمان جاهزية الجميع للمنافسة على كل البطولات.

زد يستعد لمواجهة سموحة

على جانب آخر، يستعد فريق زد لمواجهة قوية أمام سموحة يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر. وتقام المباراة في تمام الثامنة مساءً على استاد السلام، وسط توقعات بمشاركة واسعة من البدلاء والناشئين في هذه المواجهة، تنفيذًا لسياسة الجهاز الفني.

بهذه الخطوات، يسعى محمد شوقي إلى ضمان مستقبل فني أكثر استقرارًا، وإعداد قاعدة قوية من اللاعبين قادرة على تحمل ضغط المنافسات خلال الموسم الحالي



