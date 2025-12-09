قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأسبوع القادم قرار مهم.. وزير الشباب والرياضة يطمئن جماهير الزمالك
دبلوماسي أمريكي سابق: استمرار حزب الله في إعادة التسلّح يمنع أي فرصة لوقف الهجمات الإسرائيلية
إجراءات قانونية مُحكمة.. آخر استعدادات الزمالك لانعقاد الجمعية العمومية
حققت حلمي.. عمر مرموش يحتفل بخطوبته على ضفاف النيل
عمرو أديب عن تلف وثائق تاريخية مصرية باللوفر: لازم ننكد عليهم
ما معنى دعاء المطر “اللهم صيبا نافعا”؟.. اعرف المقصود من كلمات النبي
سلاح جو الاحتلال ينفذ ضربات على أهداف تابعة لحزب الله جنوبي لبنان
ميدو: الزمالك حصل على تصريح لتأسيس شركة كرة داخل النادي
الجيش الإسرائيلي: إيران عادت لإنتاج الصواريخ الباليستية بوتيرة عالية
كمال شعيب: قرار سحب أرض الزمالك جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية
العربي القطري يوضح حقيقة مفاوضات الأهلي مع يزن النعيمات
منصات إطلاق ودروع سيراميكية.. رئيس العربية للتصنيع يكشف قدرات ضخمة للمعدات العسكرية المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زد يستعد لبطولة كأس عاصمة مصر بتجهيز البدلاء والناشئين

زد اف سي
زد اف سي
رباب الهواري

استقرّ محمد شوقي، المدير الفني لفريق زد، على خوض منافسات بطولة كأس عاصمة مصر بتشكيل يعتمد بصورة أساسية على اللاعبين البدلاء، إلى جانب مجموعة من العناصر الشابة التي تم تصعيدها مؤخرًا إلى الفريق الأول. 

ويأتي هذا التوجّه في إطار خطة فنية واضحة تهدف إلى منح الفرصة للاعبين الأقل مشاركة، وتجهيزهم بالشكل الأمثل قبل استئناف المباريات الحاسمة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تصعيد عدد من المواهب الشابة

قرر شوقي تصعيد مجموعة بارزة من ناشئي النادي، في مقدمتهم:

  • محمد معوض
  • كريم جمعة
  • خالد مختار مواليد 2007
  • عدد من ناشئي 2009
    إلى جانب مجموعة أخرى من العناصر المميزة داخل قطاع الناشئين.

ويهدف الجهاز الفني من خلال ضم هذه الأسماء إلى اختبار قدراتهم في أجواء تنافسية قوية، وتهيئتهم للاندماج التدريجي مع عناصر الفريق الأول، تمهيدًا للاعتماد على الأفضل منهم خلال المرحلة المقبلة من الموسم.

هدف فني مزدوج في بطولة الكأس

كشف مصدر داخل نادي زد أن شوقي يخطط لاستغلال هذه البطولة لتحقيق هدفين رئيسيين:

  1. رفع جاهزية اللاعبين البدلاء الذين لم يحصلوا على دقائق كافية خلال الجولات الماضية من الدوري.
  2. مراقبة الناشئين عن قرب، وتقييم قدراتهم في المباريات الرسمية، ما يساعد على اختيار العناصر القادرة على تمثيل الفريق في المواعيد الكبرى.

هذا التوجّه يعكس رؤية فنية تعتمد على بناء قاعدة قوية من اللاعبين، وضمان جاهزية الجميع للمنافسة على كل البطولات.

زد يستعد لمواجهة سموحة

على جانب آخر، يستعد فريق زد لمواجهة قوية أمام سموحة يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر. وتقام المباراة في تمام الثامنة مساءً على استاد السلام، وسط توقعات بمشاركة واسعة من البدلاء والناشئين في هذه المواجهة، تنفيذًا لسياسة الجهاز الفني.

بهذه الخطوات، يسعى محمد شوقي إلى ضمان مستقبل فني أكثر استقرارًا، وإعداد قاعدة قوية من اللاعبين قادرة على تحمل ضغط المنافسات خلال الموسم الحالي


 

زد اف سي كأس عاصمة مصر أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

صورة تعبيرية

لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة

صورة أرشيفية

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

طقس - ارشيفية

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| المحافظ يكرّم مشرف غرفة العمليات بالإسعاف.. ويبحث مع رئيس هيئة تنمية الصعيد مستجدات المشروعات الجارية

شفط المياه

مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ترفع تراكمات مياه الأمطار من أماكن تجمعها

ارشيفية

صدمتهم نقل.. مصرع أم ونجلها وإصابة ابنتها في حادث بالدقهلية

بالصور

بالسعر والمواصفات.. ‏5 سيارات سيدان زيرو تحت المليون جنيه

‏5 سيارات سيدان
‏5 سيارات سيدان
‏5 سيارات سيدان

لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية

لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية
لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية
لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية

مرسيدس تكشف الجيل الجديد من GLB 2026 بتطورات كبيرة في التصميم والتقنيات

مرسيدس GLB 2026
مرسيدس GLB 2026
مرسيدس GLB 2026

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغير الحياة

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة

فيديو

برنامج “مزيكا صالونات"

تعاون مفاجئ بين ترك ورشدي وإيفو في الحلقة الخامسة من الموسم السادس لمزيكا صالونات

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد