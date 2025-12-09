قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزير: مجمع ليوني سيزيد الطاقة الإنتاجية ويوطن مكونات صناعة السيارات في مصر
قائد البحرية الروسية: مستوى الجاهزية القتالية للقوات النووية الاستراتيجية 100%
كامل الوزير: خطوات قوية لتوطين صناعة مكونات السيارات في مصر
لسوء الأحوال الجوية .. انقطاع الكهرباء بالسلوم
طائرات عسكرية صينية وروسية تخترق منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
كامل الوزير: توطين صناعة السيارات يمثل محورا بخطة النهوض بالصناعة المصرية
تفاصيل تجسس الاحتلال على أمريكيين في مركز التنسيق المدني
رياح قوية وأمطار رعدية تضرب مطروح
رئيس الضرائب: مَنح مزايا وحوافز للممولين الملتزمين
ثلاث وزارات يناقشون آليات تعزيز الاستثمار في قطاع السياحة
الرئيس الأمريكي يعطي الضوء الأخضر لتصدير رقائق ذكاء اصطناعي متطورة إلى الصين
قريبًا بعد إعلان التصنيفات.. كيف ومتى يسدد المستأجرون فروق الإيجار النهائي؟.. اعرف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صراع القفاز الأول في معسكر الفراعنة.. من يحجز مكانه أمام نيجيريا؟

حراس منتخب مصر
حراس منتخب مصر
إسلام مقلد

يشهد معسكر منتخب مصر المقام حاليًا بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر منافسة قوية وغير مسبوقة بين حراس المرمى، مع اقتراب موعد الودية المرتقبة أمام نيجيريا يوم 16 ديسمبر، والتي ستكون الاختبار الأخير قبل انطلاق رحلة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

ورغم أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أعلن قائمة حراس المرمى الأربعة وهم: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، ومحمد صبحي؛ إلا أن المؤشرات داخل المعسكر تكشف عن صراع حقيقي لحسم هوية الحارس الأساسي الذي سيقف بين القائمين للمباراة الودية، ومنها قد تتضح ملامح الحارس الذي سيحرس عرين الفراعنة في البطولة القارية.

محمد الشناوي.. خبرة وثبات تحت الضغط

يظل محمد الشناوي صاحب الحظوظ الأكبر بحكم خبرته الدولية الطويلة، ومشاركاته السابقة في كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم.

الشناوي يقدم أداءً مستقرًا في الفترة الأخيرة بعد عودته من الإصابة، والجهاز الفني يراه الأقدر على التعامل مع الضغوط، ما يجعله المرشح الأبرز لبدء ودية نيجيريا.

أحمد الشناوي.. جاهزية بدنية وتألق محلي

أحمد الشناوي يعيش أفضل فتراته مع بيراميدز هذا الموسم، ويظهر بمستوى بدني عالي وانعكاسات قوية. 

يرى البعض داخل المعسكر أن أحمد الشناوي قد يحصل على فرصة المشاركة في جزء من المباراة، خصوصًا أن الجهاز يعمل على تجهيز أكثر من حارس تحسبًا لأي سيناريو في البطولة.

مصطفى شوبير

مصطفى شوبير أحد الأسماء التي فرضت نفسها خلال الأشهر الماضية. يقدم مستوى لافتًا مع الأهلي، ويعتبره حسام حسن نموذجًا للحارس المتطور القادر على لعب كرة هجومية وبناء اللعب من الخلف. حظوظه في المشاركة ليست بعيدة، وقد يفاجئ الجهاز الجميع بمنحه دقائق أمام نيجيريا لاختبار جاهزيته تحت ضغط دولي.

محمد صبحي

أما محمد صبحي فهو الورقة الرابعة في المعادلة، لكنه يملك فرصته أيضًا، خاصة وأن الجهاز الفني يقدّر قدرته على قراءة المباريات وقوة رد فعله. مشاركة صبحي تبدو مرهونة بسيناريو المباراة والنتائج التكتيكية التي يرغب فيها حسام حسن.

ودية نيجيريا.. اختبار واقعي قبل أمم أفريقيا

تأتي مباراة نيجيريا، التي تم تأجيلها من 14 إلى 16 ديسمبر بناءً على طلب الجانب النيجيري، كفرصة ذهبية لحسم مركز حراسة المرمى قبل الدخول في منافسات البطولة القارية. المباراة ستقام في الثامنة مساءً باستاد القاهرة، وستكون بمثابة بروفة أخيرة قبل انطلاق المشوار الرسمي.

المعسكر الذي انطلق في السابع من ديسمبر، ويشهد حضور أعضاء اتحاد الكرة، يخوض تدريبات مكثفة تعتمد على رفع المعدل البدني والوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية، ومعها تتزايد الضغوط على حراس المرمى الأربعة لحجز المقعد الأساسي.

الكفة مائلة نحو محمد الشناوي 

وقبل أيام من مواجهة نيجيريا، تبدو الكفة مائلة نحو محمد الشناوي بحكم الخبرة، لكن الأداء داخل المعسكر لا يقلل من فرص أحمد الشناوي وشوبير وصبحي في الدخول على خط المنافسة.

حسام حسن يريد حارسًا قادرًا على تقديم أداء كبير في أمم أفريقيا، ما يجعل ودية نيجيريا فاصلة في تحديد صاحب القفاز الأول.

منتخب مصر مركز المنتخبات الوطنية حراس المرمى كأس الأمم الأفريقية 2025 كأس الأمم الأفريقية حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

اتحاد الكرة

مباراة المثليين تثير الجدل بالمونديال.. مصر وإيران يرفضان واتحاد الكرة يتحرك| إيه الحكاية

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

السباح يوسف محمد

مستندات تثبت وجود سجل طبي للسباح يوسف تسلمه الاتحاد.. متحدث وزارة الشباب يكشف

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

ترشيحاتنا

موسكو: الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 121 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

موسكو: الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 121 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

الكونغو الديمقراطية: مصرع 74 شخصا وإصابة 83 آخرين في جنوب كيفو

مصرع 74 شخصا وإصابة 83 آخرين في جنوب كيفو بالكونغو

مرصد كوبرنيكوس

مرصد كوبرنيكوس: 2025 في طريقه ليصبح ثاني أدفأ عام مُسجل على الإطلاق

بالصور

بعد تحذير جراح عالمي.. هل يتحول الماء المثلج إلى خطر صامت يهدد مرضى القلب عند شربه؟

ثلج
ثلج
ثلج

أعشاب تساعد على تدفئة الجسم في الطقس البارد.. جربها

أعشاب لتدفئة الجسم لمقاومة برد الشتاء القارص
أعشاب لتدفئة الجسم لمقاومة برد الشتاء القارص
أعشاب لتدفئة الجسم لمقاومة برد الشتاء القارص

دفِّي طفلك قبل ما البرد يخطفه.. خطة إنقاذ عاجلة لحمايته من نزلات الشتاء والمطر 2025

تدفئة الاطفال
تدفئة الاطفال
تدفئة الاطفال

أمطار وغبار وصقيع.. كيف ينعكس الطقس على المزاج والصحة النفسية؟

كيف ينعكس الطقس على المزاج والصحة النفسية؟
كيف ينعكس الطقس على المزاج والصحة النفسية؟
كيف ينعكس الطقس على المزاج والصحة النفسية؟

فيديو

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد