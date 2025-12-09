صراع القفاز الأول في معسكر الفراعنة.. من يحجز مكانه أمام نيجيريا؟

يشهد معسكر منتخب مصر المقام حاليًا بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من أكتوبر منافسة قوية وغير مسبوقة بين حراس المرمى، مع اقتراب موعد الودية المرتقبة أمام نيجيريا يوم 16 ديسمبر، والتي ستكون الاختبار الأخير قبل انطلاق رحلة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

ورغم أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن أعلن قائمة حراس المرمى الأربعة وهم: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، ومحمد صبحي؛ إلا أن المؤشرات داخل المعسكر تكشف عن صراع حقيقي لحسم هوية الحارس الأساسي الذي سيقف بين القائمين للمباراة الودية، ومنها قد تتضح ملامح الحارس الذي سيحرس عرين الفراعنة في البطولة القارية.

محمد الشناوي.. خبرة وثبات تحت الضغط

يظل محمد الشناوي صاحب الحظوظ الأكبر بحكم خبرته الدولية الطويلة، ومشاركاته السابقة في كأس الأمم الأفريقية وكأس العالم.

الشناوي يقدم أداءً مستقرًا في الفترة الأخيرة بعد عودته من الإصابة، والجهاز الفني يراه الأقدر على التعامل مع الضغوط، ما يجعله المرشح الأبرز لبدء ودية نيجيريا.

أحمد الشناوي.. جاهزية بدنية وتألق محلي

أحمد الشناوي يعيش أفضل فتراته مع بيراميدز هذا الموسم، ويظهر بمستوى بدني عالي وانعكاسات قوية.

يرى البعض داخل المعسكر أن أحمد الشناوي قد يحصل على فرصة المشاركة في جزء من المباراة، خصوصًا أن الجهاز يعمل على تجهيز أكثر من حارس تحسبًا لأي سيناريو في البطولة.

مصطفى شوبير

مصطفى شوبير أحد الأسماء التي فرضت نفسها خلال الأشهر الماضية. يقدم مستوى لافتًا مع الأهلي، ويعتبره حسام حسن نموذجًا للحارس المتطور القادر على لعب كرة هجومية وبناء اللعب من الخلف. حظوظه في المشاركة ليست بعيدة، وقد يفاجئ الجهاز الجميع بمنحه دقائق أمام نيجيريا لاختبار جاهزيته تحت ضغط دولي.

محمد صبحي

أما محمد صبحي فهو الورقة الرابعة في المعادلة، لكنه يملك فرصته أيضًا، خاصة وأن الجهاز الفني يقدّر قدرته على قراءة المباريات وقوة رد فعله. مشاركة صبحي تبدو مرهونة بسيناريو المباراة والنتائج التكتيكية التي يرغب فيها حسام حسن.

ودية نيجيريا.. اختبار واقعي قبل أمم أفريقيا

تأتي مباراة نيجيريا، التي تم تأجيلها من 14 إلى 16 ديسمبر بناءً على طلب الجانب النيجيري، كفرصة ذهبية لحسم مركز حراسة المرمى قبل الدخول في منافسات البطولة القارية. المباراة ستقام في الثامنة مساءً باستاد القاهرة، وستكون بمثابة بروفة أخيرة قبل انطلاق المشوار الرسمي.

المعسكر الذي انطلق في السابع من ديسمبر، ويشهد حضور أعضاء اتحاد الكرة، يخوض تدريبات مكثفة تعتمد على رفع المعدل البدني والوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية، ومعها تتزايد الضغوط على حراس المرمى الأربعة لحجز المقعد الأساسي.

الكفة مائلة نحو محمد الشناوي

وقبل أيام من مواجهة نيجيريا، تبدو الكفة مائلة نحو محمد الشناوي بحكم الخبرة، لكن الأداء داخل المعسكر لا يقلل من فرص أحمد الشناوي وشوبير وصبحي في الدخول على خط المنافسة.

حسام حسن يريد حارسًا قادرًا على تقديم أداء كبير في أمم أفريقيا، ما يجعل ودية نيجيريا فاصلة في تحديد صاحب القفاز الأول.