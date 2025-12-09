قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 دقيقة .. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام الأردن بكأس العرب
سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
ترامب يهدد بإلغاء حق المواطنة بالولادة
تحقيقات مع حلمي عبد الباقي وأبو المجد في نقابة الموسيقيين | خاص
إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي
المركز الطبي المصري في جامبيا .. أبرز استثمارات مصر في غرب أفريقيا
نائب رئيس جامبيا: افتتاح المركز الطبي المصري خطوة بالغة الأهمية للقطاع الصحي
أول ما نطق به لسانه القرآن .. عمر ذو البصيرة يبهر مسابقة بورسعيد الدولية بموهبته
نائب رئيس جامبيا: شراكتنا الطبية مع مصر قوية للغاية.. وزيارة رسمية للقاهرة قريبًا
وزير السياحة والآثار يبحث مع وفد جايكا دعم برامج تطوير المتحف المصري الكبير
مشروع رياضي .. CNN تكشف تفاصيل العرض الخيالي لـ محمد صلاح من الدوري السعودي
أرفع أوسمة منظمة الأغذية للقادة | الفاو تمنح الرئيس السيسي ميدالية أجريكولا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أثناء المباراة.. وزارة الرياضة توضح تفاصيل إصابة لاعب بالدرجة الرابعة بأزمة قلبية

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانا بشأن واقعة إصابة أحد اللاعبين خلال مباراة كرة القدم التي جمعت مركز شباب مغاغة ومركز شباب دير مواس ضمن منافسات الدرجة الرابعة على ملعب استاد مغاغة، وذلك في ضوء متابعتها لتطبيق الكود الطبي الرياضي.

وأوضحت الوزارة أن اللاعب طارق صدقي، لاعب مركز شباب دير مواس، تعرض خلال المباراة لوعكة صحية مفاجئة تمثلت في توقف بعضلة القلب، وقد تدخل الطاقم الطبي فوراً وتم إجراء إنعاش قلبي رئوي له، مما أدى إلى استجابة الحالة بشكل ناجح.

علاج لاعب مركز شباب دير مواس

ووجّه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللجنة الطبية العليا بالوزارة بمتابعة حالة اللاعب وتذليل جميع المعوقات المتعلقة بعلاجه، مؤكداً أنه تم مراجعة الكود الطبي المطبق مع الأندية المشاركة، وكذلك السجلات الطبية للفرق لضمان الالتزام الكامل بالإجراءات الطبية المنظمة.

كما تم التواصل مع هيئة الإسعاف المصرية التي أكدت تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للاعب داخل الملعب فور تعرضه للإصابة، وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.

وتتابع الوزارة حالة اللاعب لحين الاطمئنان الكامل على سلامته، مع التأكيد على استمرار تطبيق أعلى معايير السلامة والرعاية الطبية في مختلف البطولات والمسابقات.

وزارة الشباب والرياضة الكود الطبي الرياضي مركز شباب مغاغة مركز شباب دير مواس طارق صدقي

