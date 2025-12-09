أثناء المباراة.. وزارة الرياضة توضح تفاصيل إصابة لاعب بالدرجة الرابعة بأزمة قلبية

أصدرت وزارة الشباب والرياضة، بيانا بشأن واقعة إصابة أحد اللاعبين خلال مباراة كرة القدم التي جمعت مركز شباب مغاغة ومركز شباب دير مواس ضمن منافسات الدرجة الرابعة على ملعب استاد مغاغة، وذلك في ضوء متابعتها لتطبيق الكود الطبي الرياضي.

وأوضحت الوزارة أن اللاعب طارق صدقي، لاعب مركز شباب دير مواس، تعرض خلال المباراة لوعكة صحية مفاجئة تمثلت في توقف بعضلة القلب، وقد تدخل الطاقم الطبي فوراً وتم إجراء إنعاش قلبي رئوي له، مما أدى إلى استجابة الحالة بشكل ناجح.

علاج لاعب مركز شباب دير مواس

ووجّه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللجنة الطبية العليا بالوزارة بمتابعة حالة اللاعب وتذليل جميع المعوقات المتعلقة بعلاجه، مؤكداً أنه تم مراجعة الكود الطبي المطبق مع الأندية المشاركة، وكذلك السجلات الطبية للفرق لضمان الالتزام الكامل بالإجراءات الطبية المنظمة.

كما تم التواصل مع هيئة الإسعاف المصرية التي أكدت تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للاعب داخل الملعب فور تعرضه للإصابة، وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.

وتتابع الوزارة حالة اللاعب لحين الاطمئنان الكامل على سلامته، مع التأكيد على استمرار تطبيق أعلى معايير السلامة والرعاية الطبية في مختلف البطولات والمسابقات.