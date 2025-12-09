الاهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة إنبي بكأس عاصمة مصر

يواصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تدريباته على ملعب النادي بمدينة نصر، استعدادًا لمواجهة إنبي المقررة الخميس فى دور المجموعات بكأس عاصمة مصر.

ويركز ييس توروب، المدير الفني للفريق خلال التدريبات على بعض الجمل الفنية التى يرغب فى تطبيقها خلال المباراة بجانب تحفيز العناصر القادمة من قطاع الناشئين على إستغلال الفرصة للاستفادة من تواجدهم بالفريق الأول .

واستعان المدير الفني بـ13 لاعبا من قطاع الناشئين لتعويض غياب الدوليين فى الوقت الراهن بينما يتواجد من لاعبي الفريق الأول في صفوف الأهلي، محمد سيحا وعمر كمال وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش ومحمد شكري وأحمد نبيل كوكا وأحمد رضا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر ونيتس جراديشار.

وعكف توروب خلال الأيام الماضية على دراسة إنبي جيدا للتعرف على مواطن القوة والضعف عند المنافس والاستقرار على الخطة المناسبة للمباراة، كما كثف المدير من جلساته التحفيزية مع اللاعبين ومطالبتهم بخوض مباريات كأس العاصمة بجدية من أجل المنافسة على لقبها لتضاف الى سجلات الفريق من البطولات التي حصل عليها.