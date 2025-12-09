هشام يكن : الأردن مش مصدقة نفسها إنها كسبت مصر بثلاثية

علق هشام يكن نجم منتخب مصر السابق على خروج منتخب مصر من بطولة كأس العرب بعد تقديم أداء باهت وسيئ للغاية والهزيمة على يد الأردن بثلاثية نظيفة.



وقال يكن في حواره مع الإعلامي خالد ابو بكر في برنامجه " آخر النهار" المذاع على قناة “ النهار :”منظومة كرة القدم في مصر فاشلة ومفتتة ".

وأضاف هشام يكن :" منظومة اختيار لاعبي المنتخبات والأجهزة الفنية فاشلة في مصر “، مضيفا:” أداء منتخب مصر في كأس العرب حاجة تحزن ".



ولفت هشام يكن :" اتحاد الكرة مسؤول عن الاداء السيئ لمنتخب مصر في كأس العرب "، مضيفا:" كان هناك خلافات بين منتخب مصر الاول بقيادة حسام حسن ومنتخب مصر بقيادة حلمي طولان على اللاعبين".



وتابع هشام يكن :" كان لازم الدوري المصري يتم إيقافه للاستعانة بلاعبي الدوري لتدعيم منتخب مصر "، مضيفا:" الأردن مش مصدقة نفسها إنها كسبت مصر بثلاثية ".