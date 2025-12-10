سيول بالمحافظات.. دعاء المطر لتحقيق الأمنيات؟

تشهد معظم المحافظات سقوط أمطار غزيرة تصل لحد السيول في بعض المناطق، بعد موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد خلال الأيام القليلة الأخيرة ومستمرة حتى بداية الأسبوع المقبل.

وشهدت بعض المحافظات منها الأسكندرية ومطروح والمنوفية حالات الطوارئ بسبب سقوط الأمطار الغزيرة التي ملأت الشوارع ، كما ضربت نوة قاسم الأسكندرية منذ أيام، وكانت في ذروتها اليوم الأربعاء حيث شهدت طقس سيئ وأمطار غزيرة .

وفي هذه الأجواء، يحرص الجميع على ترديد دعاء المطر، ويتساءل البعض هل تفتح السماء أبوابها عند سقوط المطر؟ ، وماذا كان يقول الرسول عند سقوط المطر؟ .. ونستعرض معكم كافة التفاصيل ودعاء المطر المستجاب في السطور التالية ..

دعاء المطر مكتوب

دعاء المطر

دعاء المطر .. من أهم الأدعية التى رددها الصحابة والتابعون، ولعل أشهرها "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".



دعاء المطر الشديد

وورد عدد من الأدعية "اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقينا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين،اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به ،اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".

دعاء المطر لتحقيق الأمنيات

ما هو دعاء المطر لتحقيق الأمنيات؟

أفضل أدعية المطر لتحقيق الأمنيات هي الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى أدعية أخرى مثل: “اللهم اجعل لنا مع كل قطرة مطر تفريجاً وسعادة ورزقاً وعافية واستجابة لكل دعوة”.

ودعاء "اللهم إنّي أسألك بعزّتك وجلالك أن تجعل ساعتي تحين وأنا ساجد بين يديك وقلبي ينبض من خشيتك، اللهم طهّرني من كل ذنوبي ثمّ اقبضني إليك.. اللهم إني أسألك بعزّتك عظمتك وجلالك أن تحقق لي أمنياتي وأمنيات كل من أحبّهم".

دعاء المطر



هل تفتح أبواب السماء عند نزول المطر؟

ورد في السنة النبوية أن أبواب السماء تُفتح ويُستجاب الدعاء عند نزول المطر (الغيث)؛ لأن المطر رحمة ونزولها وقت إجابة الدعاء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى السحاب أو المطر دعا: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا» (رواه البخاري) وكان يحسر ثوبه ليصيبه المطر لأنه "حديث عهد بربه".

ماذا كان يقول الرسول عند نزول المطر؟



كان الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا نزل المطر يقول: اللهم صيِّبًا نافعًا يعني: نازلًا، يُقال: صاب يصوب إذا نزل، فمعنى "صيِّبًا" أي: نازلًا، نافعًا للعباد، والمعنى: اللهم اجعله، و"صيِّبًا" تكون لفعل محذوف تقديره: اجعله، اللهم اجعله صيِّبًا نافعًا للعباد والمواشي والناس جميعًا.