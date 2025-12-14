مواعيد مواجهات الأهلي أثناء فترة التوقف الدولي في كأس عاصمة مصر

يستأنف النادي الأهلي تدريبات اليوم لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويسعى النادي الأهلي لعبور أزمة الخسارة أمام إنبي في الجولة الماضية من بطولة كأس عاصمة مصر.

مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

يتواجد النادي الأهلي في المجموعة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر، والتي تضم عددًا من الفرق ، أبرزها: طلائع الجيش، فاركو، إنبي، غزل المحلة، المقاولون العرب، إلى جانب فريق سيراميكا كليوباترا

مواجهات الأهلي أثناء فترة التوقف الدولي في كأس عاصمة مصر:

سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي - الجمعة 19 ديسمبر - 8:00 مساء

غزل المحلة ضد الأهلي - الثلاثاء 23 ديسمبر - 8:00 مساء

الأهلي ضد المقاولون العرب - الثلاثاء 30 ديسمبر - 8:00 مساء

فاركو ضد الأهلي - السبت 10 يناير - 8:00 مساء

الأهلي ضد طلائع الجيش - الخميس 15 يناير - 5:00 مساء.