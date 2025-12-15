اليوم.. محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان

تواصل اليوم الإثنين الدائرة الثانية إرهاب، محاكمة 56 متهما، في القضية رقم 13987 لسنة 2024، جنايات التجمع، في القضية المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان.

محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2022 وحتى 2 ديسمبر 2024، المتهمون من الأول وحتي الثامن عشر تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.

ووجه للمتهمين من التاسع عشر وحتي الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب، ووجه لبعض المتهمين تهم حيازة مطبوعات للترويج لأفكار الجماعة.