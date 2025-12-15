قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاكس شقيقته.. طالب يطعن شابا في بورسعيد
رغم مرور 50 عاما.. طلاب يمنيون يفاجئون معلمهم المصري
فوز كاسح لليمين المتطرف في تشيلي.. خوسيه أنطونيو كاست رئيسا للبلاد
لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك
دعاء ثلث الليل الأخير بوابة الفرج.. لا تفوت وقت تُفتح فيه أبواب السماء
مشهد مؤلم.. استغاثة مسنة محاصرة وسط مياه الفيضانات بالمغرب
خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية
متحدث الكهرباء: 361 ألف نقطة شحن لخدمة 20 مليون عداد مسبق الدفع
فنزويلا تتحدى أمريكا.. مادورو يعلن تحديث العقيدة الدفاعية ويدعو إلى تنسيق إقليمي
رياح قوية.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لأهالي الإسماعيلية
المغرب.. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بمدينة آسفي إلى 21 قتيلا
وزارة الرياضة: كل الجهات المعنية عندها مرونة في أزمة أرض الزمالك إلا إدارة النادي
حوادث

اليوم.. محاكمة 9 متهمين بخلية المطرية

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

تنظر اليوم الإثنين الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 9 متهمين، في القضية رقم 713 لسنة 2025، جنايات المطرية، في القضية المعروفة بـ"خلية المطرية".

محاكمة 9 متهمين بخلية المطرية

وقال أمر الإحالة: لأنه في غضون الفترة من 2013 وحتي 3 أكتوبر 2022، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتي الثامن الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها الإرهابية، وتلقى المتهمون الثالث والرابع تدريبات عسكرية وأمنية لتحقيق أغراض الجماعة الإرهابية، ووجه للمتهم التاسع مشاركة تلك الجماعة الإرهابية مع علمه بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهمة تمويل الإرهاب.

وفيما وجه للمتهمين الثالث والرابع والثامن تهم حيازة أسلحة تقليدية بأن أحرزوا أسلحة نارية مششخنة بنادق آلية، مما لا يحوز الترخيص بها، ووجه للمتهمين من الأول وحتي السادس والثامن أيضا حيازة أسلحة غير تقليدية مششخنة.

وقال أمر الإحالة إن المتهمون الثالث والرابع والثامن شرعوا في قتل أفراد وضباط قسم المطرية مع سبق الإصرار والترصد، وأعدوا لذلك عبوات مفرقعة وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا مرور مركبة شرطة تقل أفراد وضباط القسم وزرعوا عبوة مفرقعة قاصدين قتلهم إلا قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو عدم انفجار العبوة المفرقعة، وشرعوا في استعمال مفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة وأموال الغير للخطر.

المطرية جنايات المطرية خلية المطرية

