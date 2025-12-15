هيثم فاروق: شيكابالا أحد أساطير الكرة المصرية والإفريقية

أشاد هيثم فاروق، نجم نادي الزمالك السابق، بالمكانة الكبيرة التي يحظى بها محمود عبد الرازق «شيكابالا»، مؤكدًا أنه يُعد أحد أبرز أساطير كرة القدم المصرية والإفريقية، وأيقونة جماهيرية ذات تأثير خاص.

وقال فاروق، خلال تصريحاته لبرنامج «زملكاوي» مع محمد عبد الجليل على قناة نادي الزمالك، إن التكريم الذي نظمته رابطة جماهير الزمالك في قطر جاء معبرًا عن قيمة شيكابالا وتاريخه الكبير، مشيرًا إلى أن الملاعب افتقدت لاعبًا استثنائيًا بعد اعتزاله، لكنه اختار خوض تجربة جديدة في المجال الإعلامي، متمنيًا له التوفيق والنجاح في خطوته المقبلة.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن كلمات شيكابالا خلال حفل التكريم كانت مؤثرة للغاية، خاصة عندما استعاد ذكرياته مع الراحل محمد صبري، وتأثره الشديد وبكائه أثناء حديثه عن نادي الزمالك، ما يعكس عمق انتمائه وصدق مشاعره تجاه القلعة البيضاء.