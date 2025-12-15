ضبط محطة وقود غير مرخصة داخل مصنع بالسادات والتحفظ على 11 ألف لتر سولار

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المصانع والمنشآت بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط المخالفين ومواجهة كافة أشكال التلاعب بالمواد البترولية المدعومة تحقيقا للصالح العام.

نجحت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة السادات من ضبط محطة تموين وقود (بنزينة) غير مرخصة داخل أحد المصانع مخصصة لتموين مادة السولار ، عبارة عن خزان وقود مدفون تحت الأرض، موصلاً بماكينة صرف (طلمبة) ومسدس خاص بتعبئة وتموين السيارات .

وعلى الفور تم تحرير محضر بالمخالفة وضبط كمية من مادة السولار المدعمه داخل الخزان قدرها ١١ ألف لتر محظور تداوله ، وتم التحفظ على كمية السولار المضبوطة وكافة المعدات المستخدمة في عملية التموين المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وأكد محافظ المنوفية على عدم التهاون مع أي محاولات لاستغلال أو تداول المواد البترولية خارج الأطر القانونية المحددة وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية تحقيقا للصالح العام .