وزير الخارجية: البرلمان العربي منصة جامعة للتعبير عن تطلعات شعوب الأمة
وزير الري: خطة مصر 2050 ترتكز على التحول الرقمي وإدارة المياه الذكية
الكرملين: نبحث إعداد وثيقة تلزم أوكرانيا عدم الانضمام إلى الناتو كحجر أساس في المفاوضات
إنجاز عالمي بأيادٍ مصرية.. جينيس: السخنة أعمق حوض ميناء صناعي مُنشأ على اليابسة| صور
شوبير يكشف عن تواجد مهاجم جديد على رادار الأهلي
تمهيد في المنوفية لإلغاء الفترات المسائية بالمدارس الابتدائية
سفينة "TIM-Future" تنضم إلى الأسطول البحري المصري لتعزيز قدرات البترول والغاز
وزير الأوقاف: الندوة الدولية للإفتاء تنعقد برعاية كريمة من الرئيس السيسي
وزير المالية يوضح مزايا تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.. تفاصيل
الوزير: السخنة أول ميناء مصري يشهد دخول قطاري الكهربائي السريع والديزل
"معلومات الوزراء" يصدر دراسة حول دمج ذوي الهمم في التعليم الابتدائي بصعيد مصر
للمرة الثانية.. تأخير حصول ترامب على طائراته الرئاسية الجديدة
محافظات

ضبط محطة وقود غير مرخصة داخل مصنع بالسادات والتحفظ على 11 ألف لتر سولار

محطة وقود
محطة وقود
مروة فاضل

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المصانع والمنشآت بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضبط المخالفين ومواجهة كافة أشكال التلاعب بالمواد البترولية المدعومة تحقيقا للصالح العام.

نجحت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة السادات من ضبط محطة تموين وقود (بنزينة) غير مرخصة داخل أحد المصانع  مخصصة لتموين مادة السولار ، عبارة عن خزان وقود مدفون تحت الأرض، موصلاً بماكينة صرف (طلمبة) ومسدس خاص بتعبئة وتموين السيارات .

 وعلى الفور تم تحرير محضر بالمخالفة  وضبط كمية من مادة السولار  المدعمه داخل الخزان قدرها ١١ ألف لتر  محظور تداوله ، وتم  التحفظ على كمية السولار المضبوطة وكافة المعدات المستخدمة في عملية التموين المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ شئونها.

وأكد محافظ المنوفية  على عدم التهاون مع أي محاولات لاستغلال أو تداول المواد البترولية خارج الأطر القانونية المحددة وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية تحقيقا للصالح العام .

المنوفية محافظة المنوفية محطة وقود مدينة السادات اخبار محافظة المنوفية

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
مواقيت الصلاة اليوم
طريقه الدجاج البانيه المقرمش
طريقة عمل سلطة البنجر الصحية واللذيذة.
