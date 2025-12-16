وكيلا التعليم والصحة ببني سويف يتابعان تنفيذ مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا»

تابعت الأستاذة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، والدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة، فعاليات تنفيذ مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» بمدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية لغات احدى المدارس المركزية .

في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف الجهود المبذولة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في القطاعين الصحي والتعليمي.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عرفة قيقه، رئيس المبادرة، والأستاذ أحمد عزت، مدير إدارة بني سويف التعليمية، والدكتورة رشا يحيى، مدير التعليم الابتدائي ومنسق المبادرة.

وتتم المبادرة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، تشمل مديريات التربية والتعليم، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، إلى جانب المؤسسة العالمية الليونيز، في إطار تكامل الجهود المؤسسية لدعم صحة الطلاب.



وخلال الجولة، تفقد وكيلا التعليم والصحة سير العمل داخل اللجان الطبية، واطمأنا على انتظام إجراءات الكشف، ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للطلاب، إلى جانب توافر المستلزمات الطبية واتباع الإجراءات التنظيمية التي تضمن سهولة وانسيابية العمل دون التأثير على العملية التعليمية.

وأكدت أمل الهواري أهمية المبادرة في دعم التحصيل الدراسي للطلاب، مشيرة إلى أن سلامة الإبصار تمثل عنصرًا أساسيًا في العملية التعليمية، مثمنةً التعاون المثمر بين مديريتي التربية والتعليم والصحة في تنفيذ المبادرات الصحية داخل المدارس.

مشيرة إلى أن المبادرة تأتي في إطار الاهتمام بصحة طلاب المرحلة الابتدائية، حيث تم تحويل عدد من المدارس المركزية إلى مقار طبية مؤقتة مجهزة بكافة الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لإجراء الكشف الطبي على عيون الطلاب، بهدف الاكتشاف المبكر لمشكلات الإبصار والعمل على علاجها في مراحلها الأولى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هاني جميعه أن المبادرة تستهدف فحص أكبر عدد ممكن من طلاب المرحلة الابتدائية بمختلف الإدارات التعليمية، مؤكدًا على توفير فرق طبية متخصصة وأجهزة حديثة لضمان دقة الفحص وجودة الخدمة المقدمة.

وفي ختام الجولة، أشاد الحضور بجهود الأطقم الطبية والإدارية والعاملين بالمدرسة، مؤكدين استمرار المتابعة الميدانية لضمان تحقيق أهداف المبادرة، بما يسهم في الحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب وبناء جيل قادر على التعلم والعطاء.