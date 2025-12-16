قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سابع إيقاف قيد.. الإسماعيلي في قبضة الفيفا | القصة بأبعادها
واقف في بلكونة بيته | تفاصيل فيديو صادم لتحرش شاب بفتاة بالإسكندرية
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة
الست ليست بخيلة.. جمال بخيت يدافع عن أم كلثوم
أرقام محمد صلاح قبل حفل الفيفا "ذا بيست "
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيلا التعليم والصحة ببني سويف يتابعان تنفيذ مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا»

وكيل وزارة التعليم ببني سويف
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

 تابعت الأستاذة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، والدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة، فعاليات تنفيذ مبادرة «عيون أطفالنا مستقبلنا» بمدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية لغات احدى المدارس المركزية .

في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتكثيف الجهود المبذولة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في القطاعين الصحي والتعليمي.

وجاء ذلك بحضور الدكتور عرفة قيقه، رئيس المبادرة، والأستاذ أحمد عزت، مدير إدارة بني سويف التعليمية، والدكتورة رشا يحيى، مدير التعليم الابتدائي ومنسق المبادرة.

وتتم المبادرة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، تشمل مديريات التربية والتعليم، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، إلى جانب المؤسسة العالمية الليونيز، في إطار تكامل الجهود المؤسسية لدعم صحة الطلاب.


وخلال الجولة، تفقد وكيلا التعليم والصحة سير العمل داخل اللجان الطبية، واطمأنا على انتظام إجراءات الكشف، ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للطلاب، إلى جانب توافر المستلزمات الطبية واتباع الإجراءات التنظيمية التي تضمن سهولة وانسيابية العمل دون التأثير على العملية التعليمية.

وأكدت  أمل الهواري أهمية المبادرة في دعم التحصيل الدراسي للطلاب، مشيرة إلى أن سلامة الإبصار تمثل عنصرًا أساسيًا في العملية التعليمية، مثمنةً التعاون المثمر بين مديريتي التربية والتعليم والصحة في تنفيذ المبادرات الصحية داخل المدارس.
مشيرة إلى أن  المبادرة تأتي في إطار الاهتمام بصحة طلاب المرحلة الابتدائية، حيث تم تحويل عدد من المدارس المركزية إلى مقار طبية مؤقتة مجهزة بكافة الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لإجراء الكشف الطبي على عيون الطلاب، بهدف الاكتشاف المبكر لمشكلات الإبصار والعمل على علاجها في مراحلها الأولى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هاني جميعه أن المبادرة تستهدف فحص أكبر عدد ممكن من طلاب المرحلة الابتدائية بمختلف الإدارات التعليمية، مؤكدًا  على توفير فرق طبية متخصصة وأجهزة حديثة لضمان دقة الفحص وجودة الخدمة المقدمة.

وفي ختام الجولة، أشاد الحضور بجهود الأطقم الطبية والإدارية والعاملين بالمدرسة، مؤكدين استمرار المتابعة الميدانية لضمان تحقيق أهداف المبادرة، بما يسهم في الحفاظ على صحة أبنائنا الطلاب وبناء جيل قادر على التعلم والعطاء.

بني سويف جامعة بني سويف تعليم بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

منتخب الأردن

نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة

دغموم

رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

ترشيحاتنا

النحاس

النحاس يتراجع من قمته التاريخية تحت ضغط بيانات الصين ومخاوف فقاعة الذكاء الاصطناعي

بورصة الكويت

بورصة الكويت تُغلق تعاملاتها اليوم على تراجع مؤشراتها

أمطار السعودية

السعودية تعلن رفع الإنذار الأحمر على العاصمة الرياض والدرعية

بالصور

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبيها

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها

زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير

بعد تصدرها التريند.. صور جديدة تجمع بين العوضى وياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمصنع "جينفاكس" للقاحات والأدوية

اللقاء
اللقاء
اللقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد