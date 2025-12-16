قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا حول سوريا
الطيب: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم
الإمام الأكبر: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم
13 عاما متتاليا.. مسئولة بالخارجية الصينية: بكين أكبر شريك تجاري لمصر
ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا
لمواجهة النواقص وقوة التتبع | توجه مهم من الدواء لإدارة المنظومة رقميًا
السكة الحديد تدفع بونش عملاق لرفع حاويات قطار بضائع طوخ
محمد السيد بين البقاء أو الرحيل.. وإدارة الزمالك تخشى تكرار سيناريو زيزو
المحكمة الفرنسية تلزم باريس سان جيرمان بسداد 60 مليون يورو لـ مبابي
تحويل أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز بدل السولار | تفاصيل اجتماع مهم
قبل انطلاق إعادة المرحلة الثانية.. الخريطة الزمنية المتبقية في انتخابات النواب 2025
خطوات الاشتراك في التأمين الصحي.. الرابط والأوراق المطلوبة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

أحمد حسن يكشف الحكم الرابع ومساعده الاحتياطي في نهائي كأس الانتركونتيننتال

أمين عمر حكماً رابعاً وأبو الرجال مساعد احتياطي في نهائي كأس الانتركونتيننتال
أمين عمر حكماً رابعاً وأبو الرجال مساعد احتياطي في نهائي كأس الانتركونتيننتال
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن الحكم الرابع ومساعده الاحتياطي في نهائي بطولة كأس الانتركونتيننتال.


وكتب احمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"أمين عمر حكماً رابعاً وأبو الرجال مساعد احتياطي في نهائي كأس الانتركونتيننتال".


قال محمود عبد العاطي دونجا لاعب بيراميدز الحالي والزمالك السابق، إن فوزنا الكبير على اتحاد جدة السعودي في كأس الإنتركونتيننتال ، جاء استكمالًا لما قدمناه من أداء قوي في الموسم الماضي، وتوجنا خلاله بلقب دوري أبطال إفريقيا، الانتصار على بطل آسيا بثلاثية في ملعبه ووسط جماهيره الغفيرة.

وأكد أن الفوز بكأس إفريقيا لم يكن صدفة، بيراميدز أصبح فريق كبير قادر على مواجهة الكبار والفوز بالبطولات، حققنا لقب دوري أبطال إفريقيا ثم فوزنا على أوكلاند سيتي، ثم أهلي جدة ثم نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي، كلها نجاحات كبيرة زادت من حجم الطموحات والأهداف.

وتابع دونجا: إن شاء الله نقدم مواجهة قوية أمام فلامنجو البرازيلي، في نصف النهائي والفوز والتأهل لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في النهائي، شخصية بيراميدز الحالية هي ضرورة تحقيق المكسب على حساب أي منافس مهما كان اسمه.

الإعلامي أحمد حسن بطولة كأس الانتركونتيننتال أمين عمر أمين عمر حكماً رابعاً الإنتركونتيننتال

