أحمد حسن يكشف الحكم الرابع ومساعده الاحتياطي في نهائي كأس الانتركونتيننتال

كشف الإعلامي أحمد حسن عن الحكم الرابع ومساعده الاحتياطي في نهائي بطولة كأس الانتركونتيننتال.



وكتب احمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"أمين عمر حكماً رابعاً وأبو الرجال مساعد احتياطي في نهائي كأس الانتركونتيننتال".



قال محمود عبد العاطي دونجا لاعب بيراميدز الحالي والزمالك السابق، إن فوزنا الكبير على اتحاد جدة السعودي في كأس الإنتركونتيننتال ، جاء استكمالًا لما قدمناه من أداء قوي في الموسم الماضي، وتوجنا خلاله بلقب دوري أبطال إفريقيا، الانتصار على بطل آسيا بثلاثية في ملعبه ووسط جماهيره الغفيرة.

وأكد أن الفوز بكأس إفريقيا لم يكن صدفة، بيراميدز أصبح فريق كبير قادر على مواجهة الكبار والفوز بالبطولات، حققنا لقب دوري أبطال إفريقيا ثم فوزنا على أوكلاند سيتي، ثم أهلي جدة ثم نهضة بركان المغربي في السوبر الإفريقي، كلها نجاحات كبيرة زادت من حجم الطموحات والأهداف.

وتابع دونجا: إن شاء الله نقدم مواجهة قوية أمام فلامنجو البرازيلي، في نصف النهائي والفوز والتأهل لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في النهائي، شخصية بيراميدز الحالية هي ضرورة تحقيق المكسب على حساب أي منافس مهما كان اسمه.