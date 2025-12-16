إغلاق تطبيق ماسنجر على هذه الأجهزة وتعويض المستخدمين .. هل أنت منهم؟

في خطوة مفاجئة، أعلن فيسبوك عن إنهاء دعم تطبيق ماسنجر على أنظمة ماك وويندوز، حيث تم تطبيق القرار خلال الساعات القليلة الماضية وبالتحديد اعتبارًا من 15 ديسمبر 2025.

وبحسب ميتا، يعتبر هذا التغيير جزءًا من استراتيجية الشركة الجديدة التي تسعى من خلالها إلى تحسين تجربتها للمستخدمين.

أسباب إغلاق تطبيق ماسنجر

أُطلق تطبيق ماسنجر لأجهزة الكمبيوتر في بداية جائحة كوفيد-19، ومع ذلك، لم يُحقق النجاح المتوقع.

اتضح أن التطبيق لم يكن قادرًا على استيعاب عدد كبير من المشاركين في مكالمات الفيديو مثل بعض التطبيقات الأخرى المخصصة للأعمال، مثل زووم. علاوة على ذلك، لم يقدم التطبيق ميزات هامة مثل مشاركة الشاشة أو روابط سهلة.

من الناحية التقنية، مرت نسخة سطح المكتب من تطبيق ماسنجر بعدة تغييرات. في البداية، تم بناء التطبيق باستخدام الإلكترون، ثم تحول لاحقًا إلى تطبيق React Native Desktop. وأخيراً، استخدمت الشركة تقنية كاتاليست، التي تسمح بنقل تطبيقات آيباد إلى نظام ماك.

ومع ذلك، تعرضت هذه التقنية لانتقادات من قبل المطورين والمستخدمين على حد سواء، حيث اعتبر الكثيرون أنها لم تقدم تجربة استخدام سلسة.

إعادة دمج ماسنجر في فيسبوك

في السنوات الأخيرة، بدأت فيسبوك في دمج ماسنجر مجددًا داخل تطبيق فيسبوك الرئيسي، حيث يعكس هذا التحول تراجع أهمية التطبيق كخدمة مستقلة في سياق المنصات الاجتماعية.

منذ عام 2023، كانت هناك مؤشرات واضحة على أن الشركة تعمل على تقليص الاعتماد على تطبيقات منفصلة، وهو ما يتضح في الاستراتيجيات الجديدة التي تتبناها.

مع إغلاق التطبيق، تم تعويض مستخدمي ماسنجر الذين لا يملكون حسابًا على فيسبوك وتوجيههم إلى موقع Messenger.com، حيث يمكنهم تسجيل الدخول دون الحاجة لإنشاء حساب جديد. كما شجعت الشركة المستخدمين على تعيين رمز PIN لحفظ سجل محادثاتهم قبل الانتقال إلى النسخة المبنية على الويب.

وتوفر الشركة المزيد من المعلومات والدعم للمستخدمين حول هذه العملية من خلال مركز مساعدة فيسبوك، الذي يحتوي على أقسام مخصصة لمستخدمي ماك ومستخدمي ويندوز.

وبحسب الخبراء والمتابعين، فإن هذه الخطوة تمثل تحولًا في استراتيجية الشركة، بهدف تعزيز الاستخدام في إطار التطبيق الرئيسي وتقليل اعتمادها على منصات منفصلة.

كما أن إنهاء دعم تطبيق ماسنجر على أنظمة ماك وويندوز يمثل تغييرات جذرية في الطريقة التي يتواصل بها المستخدمون عبر فيسبوك. ومع ذلك، تستمر الشركة في تقديم الدعم والموارد للمستخدمين للانتقال السلس إلى المنصات الجديدة.