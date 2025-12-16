قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول 15 دقيقة تعادل سلبي بين مصر ونيجيريا
الداخلية تحذر مروجى الشائعات المشككة فى نتائج القبول بأكاديمية الشرطة
السفير بسام راضي يكشف تفاصيل المشهد الانتخابي في إيطاليا وتصويت المصريين
لهما عدد محدد.. الإفتاء: لا يجوز إنقاص عدد أشواط الطواف أو السعي بحجة كبر السن
طارق أبو العينين ومسئولو بيراميدز .. حضور مصري مميز في حفل جوائز فيفا للأفضل بعام 2025
حماس: اقتحام نتنياهو لساحة البراق بالأقصى استفزاز مرفوض
صحة الإسكندرية تكشف حقيقة منشورات جمع الأموال لصالح المستشفيات
فيفا يعلن التشكيل المثالي لعام 2025 لفئة السيدات
وزير الأوقاف يناقش عددا من المحاور الفكرية العميقة خلال صالون ماسبيرو الثقافي
الخارجية الروسية: مجموعة بريكس لديها فرصة لتحقيق المزيد من التوسع
منتخبات حفرت أسماءها من ذهب في سجلات القارة السمراء بكأس أمم إفريقيا
أخويا جهزني وبعد سنوات عاوز فلوسه؟.. الإفتاء توضح حكم الشرع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إغلاق تطبيق ماسنجر على هذه الأجهزة وتعويض المستخدمين .. هل أنت منهم؟

إغلاق ماسنجر
إغلاق ماسنجر
أحمد أيمن

في خطوة مفاجئة، أعلن فيسبوك عن إنهاء دعم تطبيق ماسنجر على أنظمة ماك وويندوز، حيث تم تطبيق القرار خلال الساعات القليلة الماضية وبالتحديد اعتبارًا من 15 ديسمبر 2025. 

وبحسب ميتا، يعتبر هذا التغيير جزءًا من استراتيجية الشركة الجديدة التي تسعى من خلالها إلى تحسين تجربتها للمستخدمين.

أسباب إغلاق تطبيق ماسنجر

أُطلق تطبيق ماسنجر لأجهزة الكمبيوتر في بداية جائحة كوفيد-19، ومع ذلك، لم يُحقق النجاح المتوقع. 

اتضح أن التطبيق لم يكن قادرًا على استيعاب عدد كبير من المشاركين في مكالمات الفيديو مثل بعض التطبيقات الأخرى المخصصة للأعمال، مثل زووم. علاوة على ذلك، لم يقدم التطبيق ميزات هامة مثل مشاركة الشاشة أو روابط سهلة.

من الناحية التقنية، مرت نسخة سطح المكتب من تطبيق ماسنجر بعدة تغييرات. في البداية، تم بناء التطبيق باستخدام الإلكترون، ثم تحول لاحقًا إلى تطبيق React Native Desktop. وأخيراً، استخدمت الشركة تقنية كاتاليست، التي تسمح بنقل تطبيقات آيباد إلى نظام ماك. 

ومع ذلك، تعرضت هذه التقنية لانتقادات من قبل المطورين والمستخدمين على حد سواء، حيث اعتبر الكثيرون أنها لم تقدم تجربة استخدام سلسة.

إعادة دمج ماسنجر في فيسبوك

في السنوات الأخيرة، بدأت فيسبوك في دمج ماسنجر مجددًا داخل تطبيق فيسبوك الرئيسي، حيث يعكس هذا التحول تراجع أهمية التطبيق كخدمة مستقلة في سياق المنصات الاجتماعية. 

منذ عام 2023، كانت هناك مؤشرات واضحة على أن الشركة تعمل على تقليص الاعتماد على تطبيقات منفصلة، وهو ما يتضح في الاستراتيجيات الجديدة التي تتبناها.

مع إغلاق التطبيق، تم تعويض مستخدمي ماسنجر الذين لا يملكون حسابًا على فيسبوك وتوجيههم إلى موقع Messenger.com، حيث يمكنهم تسجيل الدخول دون الحاجة لإنشاء حساب جديد. كما شجعت الشركة المستخدمين على تعيين رمز PIN لحفظ سجل محادثاتهم قبل الانتقال إلى النسخة المبنية على الويب.

وتوفر الشركة المزيد من المعلومات والدعم للمستخدمين حول هذه العملية من خلال مركز مساعدة فيسبوك، الذي يحتوي على أقسام مخصصة لمستخدمي ماك ومستخدمي ويندوز. 

وبحسب الخبراء والمتابعين، فإن هذه الخطوة تمثل تحولًا في استراتيجية الشركة، بهدف تعزيز الاستخدام في إطار التطبيق الرئيسي وتقليل اعتمادها على منصات منفصلة.

كما أن إنهاء دعم تطبيق ماسنجر على أنظمة ماك وويندوز يمثل تغييرات جذرية في الطريقة التي يتواصل بها المستخدمون عبر فيسبوك. ومع ذلك، تستمر الشركة في تقديم الدعم والموارد للمستخدمين للانتقال السلس إلى المنصات الجديدة. 

