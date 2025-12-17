القبض على المتهمين بإتلاف أرض زراعية بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام آخرين بالإستعانة بأحد أفراد الشرطة "نجل أحدهم" للإستيلاء على الأرض الزراعية ملك نجله وإتلاف المحاصيل بها بدمياط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجارى تبلغ لمركز شرطة كفر سعد من الشاكى (مزارع – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من قيام (3 أشخاص – مقيمن بذات الدائرة) بإتلاف قطعة أرض ملك نجله كائنة بدائرة المركز لرغبتهم فى شرائها لكونها ملاصقة لأرضهم ، وحدوث خلاف بينهم قاموا على إثرها بإتلاف المحصول وحرث الأرض الخاصة بنجله.. وتبين عدم تواجد الخفير النظامى "نجل المشكو فى حقه الثانى" إبان حدوث الخلاف وعدم قيام الشاكى بتوجيه إتهام له فى المحضر المحرر.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.. وبمواجهة الشاكى بإدعائه الكاذب حيال فرد الشرطة المشار إليه أقر بقيامه بذلك للإهتمام بشكواه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.