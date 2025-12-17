الأنبا ميخائيل يُلقي محاضرة «التواصل الجيد» للمقبلين على الزواج بحلوان

ألقى نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، محاضرة بعنوان "التواصل الجيد"، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم (المطرانية) بحلوان.

توصيات المجمع المقدس

تأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة كورسات تنظمها الإيبارشية استجابة لتوصيات المجمع المقدس، الذي أكد على أهمية إعداد المقبلين على الزواج، لما له من دور توعوي ووقائي في تقليل المشاكل الزوجية، وبناء أسرة مبنية على أسس صلبة من الحب والتفاهم.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الشباب من تأسيس بيوت تكون "بيت صلاة، وبيت طهارة، وبيت بركة"، من خلال تعزيز مهارات التواصل والحوار بين الزوجين.

ويحرص الأنبا ميخائيل على متابعة هذه الكورسات عن كثب والمشاركة فيها شخصيًا، إيمانًا منه بأهميتها في دعم نجاح الزواج واستقرار الأسرة.

وبلغ عدد المشاركين بالكورس ٦٠ شاب وفتاة من المقبلين علي الزواج، كما تبلغ مدة الكورس شهرين.

كما يحصل المشاركين علي شهادة اجتياز الكورس بعد التقييمات النهائية، والتي تؤهلهم لإستكمال أوراق الزواج.