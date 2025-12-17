قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الوزراء يهنىء الرئيس بمنحه أرفع وسام من الفاو
الناس واقفه طابور.. القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالمطرية
ذهاب بلا عودة| والد يوسف أصغر ضحايا مركب اليونان: اقترضت لتغطية تكاليف رحلته
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 17-12-2025
القبض على شخصين يوجهان الناخبين عبر مكبر صوت بدمياط
الصحة» تستكمل تدريب مسؤولي البرامج والأداء بمديريات الشؤون الصحية
مجلس الوزراء: إنشاء منطقة لوجيستية لخدمة الميناء الجاف بمدينة السادات
محمد صلاح يتدرب منفردًا في ستاد القاهرة صباح اليوم
4.3 مليون دولار.. الوزراء يوافق على منحة إنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء بقناة السويس
مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة
وزير الأوقاف يكرم المشاركين في نجاح المسابقة العالمية الـ32 للقرآن الكريم
بعد انسحابه من الانتخابات.. الداخلية: أنصار المرشح يدفعون رشاوى للناخبين
أخبار البلد

الأنبا ميخائيل يُلقي محاضرة «التواصل الجيد» للمقبلين على الزواج بحلوان

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة
الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة
ميرنا رزق

ألقى نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، محاضرة بعنوان "التواصل الجيد"، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم (المطرانية) بحلوان.

توصيات المجمع المقدس

تأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة كورسات تنظمها الإيبارشية استجابة لتوصيات المجمع المقدس، الذي أكد على أهمية إعداد المقبلين على الزواج، لما له من دور توعوي ووقائي في تقليل المشاكل الزوجية، وبناء أسرة مبنية على أسس صلبة من الحب والتفاهم.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الشباب من تأسيس بيوت تكون "بيت صلاة، وبيت طهارة، وبيت بركة"، من خلال تعزيز مهارات التواصل والحوار بين الزوجين.

ويحرص الأنبا ميخائيل على متابعة هذه الكورسات عن كثب والمشاركة فيها شخصيًا، إيمانًا منه بأهميتها في دعم نجاح الزواج واستقرار الأسرة.

وبلغ عدد المشاركين بالكورس ٦٠ شاب وفتاة من المقبلين علي الزواج، كما تبلغ مدة الكورس شهرين.

كما يحصل المشاركين علي شهادة اجتياز الكورس بعد التقييمات النهائية، والتي تؤهلهم لإستكمال أوراق الزواج.

