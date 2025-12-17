قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة
«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت.. صمت إسرائيلي حذر وتسريبات مُحتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة
استثمارات ضخمة بالمنطقة الاقتصادية وشائعات حول القطار الكهربائي.. موسى يوضح
أسامة كمال يسلّط الضوء على الضغوط النفسية المتصاعدة داخل جيش الاحتلال
المصائب لا تأتي فرادى .. إيقاف قيد جديد لـ الزمالك
رياضة

بفرمان الركراكي.. يوسف بلعمري لن يغادر المغرب للانضمام للأهلي

يوسف بلعمري
يوسف بلعمري
محمد سمير

حسم النادي الأهلي اتفاقه مع نادي الرجاء المغربي للتعاقد مع الظهير الأيسر يوسف بلعمري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار تدعيم الجبهة اليسرى للفريق الأحمر قبل استكمال منافسات الموسم الجاري.

وأكدت تقارير صحفية مغربية أن المفاوضات بين الطرفين انتهت إلى اتفاق نهائي يقضي بانتقال بلعمري إلى الأهلي مقابل 500 ألف دولار، قيمة شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب، الذي كان من المقرر أن ينتهي مع الرجاء في يونيو المقبل.

الركراكي يؤجل التحاق اللاعب بالقاهرة

وأوضحت المصادر أن المدير الفني لمنتخب المغرب، وليد الركراكي، طلب بقاء اللاعب داخل المغرب في الوقت الحالي، وعدم السماح له بالسفر إلى القاهرة، نظرًا لوجوده ضمن القائمة الاحتياطية لأسود الأطلس استعدادًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، مع احتمالية الاستعانة به في حال حدوث أي طارئ داخل معسكر المنتخب.

وبناءً على ذلك، تقرر تأجيل التحاق بلعمري بالأهلي إلى ما بعد انتهاء مشاركة المنتخب المغربي في البطولة القارية، مع استمرار اللاعب في التدريبات الجماعية مع الرجاء خلال هذه الفترة.

وفي ظل تمسك الركراكي ببقاء اللاعب، اضطر الأهلي لإرسال أحد إدارييه إلى المغرب من أجل استكمال الإجراءات الرسمية للصفقة، على أن يخضع بلعمري للكشف الطبي داخل مدينة الدار البيضاء قبل توقيع العقود النهائية، تمهيدًا لإتمام انتقاله بشكل رسمي.

ويأتي هذا التحرك في إطار حرص الأهلي على إنهاء كافة التفاصيل الإدارية والطبية مبكرًا، لضمان جاهزية اللاعب للانضمام إلى الفريق فور السماح له بالرحيل.

ويعد بلعمري من الأسماء التي لفتت الأنظار بقوة في الدوري المغربي خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع الأهلي للدخول في مفاوضات مبكرة وحسم الصفقة قبل دخول أطراف أخرى على خط التفاوض، خاصة مع اقتراب نهاية عقده.

ومن المنتظر أن يشكل اللاعب إضافة قوية لخط دفاع الأهلي، في ظل سعي الجهاز الفني لتوسيع قاعدة الاختيارات قبل استكمال المنافسة على البطولات المحلية والقارية خلال النصف الثاني من الموسم.
 

