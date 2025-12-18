صرف المستحقات.. جلسة مرتقبة في الزمالك لاحتواء اللاعبين

كشف الإعلامي خالد الغندور عن وجود جلسة مرتقبة في الزمالك لاحتواء اللاعبين وتأكيد صرف المستحقات.

مستحقات لاعبي الزمالك

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:“رئيس النادي سيعقد اجتماعًا خلال الساعات المقبلة مع أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق، وجون إدوارد المشرف العام على الكرة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة داخل النادي”.

وأضاف:“رئيس الزمالك سيطالب الثنائي بعقد جلسة مع لاعبي الفريق، للتأكيد على ضرورة عدم الالتفات إلى الأزمات المالية الحالية أو أزمة الأرض، والتركيز الكامل داخل الملعب خلال المرحلة المقبلة”.

واختتم :“الإدارة ستشدد خلال الجلسة على أن جميع اللاعبين سيحصلون على مستحقاتهم المالية كاملة خلال الفترة المقبلة”.