الجنائية الدولية: العقوبات الأمريكية على عضوي المحكمة اعتداء صارخ على استقلال هيئة قضائية
الولايات المتحدة تصعد ضد الجنائية الدولية: عقوبات بسبب نتنياهو وجالانت
رئيس هيئة الاستعلامات: أي تعاملات تجارية بين مصر وإسرائيل لا تعني تغير الموقف المصري من العدوان على غزة
القبض على 5 أشخاص يوزعون رشاوى على الناخبين بالمطرية
30 دقيقة.. تقدم المغرب على الأردن في نهائي كأس العرب
خروج نجم المغرب من سباق هدافي كأس العرب بسبب الإصابة
الإحصاء: 5% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية إلى السودان خلال يناير حتى أكتوبر 2025
السيد البدوي يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد
اعتقال أطباء سودانيين رهن الدعم السريع.. وطلب فدية
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 18-12-2025
غلق جزئي بمحور أحمد عرابي أعلى محور الفريق كمال عامر لتنفيذ أعمال صيانة
تسديدة عابرة للقارات.. المغرب يتقدم بهدف أمام الأردن بنهائي كأس العرب
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
اقتصاد

رئيس جهاز حدائق أكتوبر يتفقد المخبز البلدي المدعم للتأكد من جودة ووزن الرغيف

خلال الجولة الميدانية
خلال الجولة الميدانية
آية الجارحي

تفقد المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، مخبز العيش البلدى المدعم بمركز خدمات رقم (٤) بحي الزهور، للتأكد من جودة رغيف الخبز والالتزام بالوزن المحدد، ومدي إلتزام المخبز بالمواصفات المحددة له إلى جانب الاطلاع من المواطنين على آراءهم فى جودة الخبز وأبرز المعوقات التى تواجههم.

يأتي ذلك في إطار حرص جهاز مدينة حدائق العاصمة على تلبية احتياجات السكان وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم واستكمالا لمسيرة التنمية الشاملة و المستدامة المرجوة من إقامة المدينة ودعم قاطنيها.

وأوضح أنه لا تهاون مع أي تجاوز أو تلاعب في وزن الرغيف أو عدم مطابقة الخبز للمواصفات، حيث التقي بالمواطنين أمام وداخل المخبز واستمع إليهم وطلب منهم عرض شكاواهم إذا وجدت، ووجّه إدارة التنمية بالجهاز بالتنسيق الدائم مع مديرية التموين، لعمل الحملات التموينية للتفتيش والرقابة على المخابز،

وأكد المهندس أحمد العربي، أنه لن يسمح بوجود معاناة للمواطنين في الحصول على حصص الخبز المحددة لهم، كما أن جهاز المدينة لن يدخر جهداً في سبيل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها من أجل تنمية مستحقة للمدينة حتي تكون درة مدن الجيل الرابع.


جهاز مدينة حدائق العاصمة التنمية المستدامة حي الزهور اخبار مصر مخبز العيش البلدي مال واعمال

