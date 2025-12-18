رئيس جهاز حدائق أكتوبر يتفقد المخبز البلدي المدعم للتأكد من جودة ووزن الرغيف

تفقد المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، مخبز العيش البلدى المدعم بمركز خدمات رقم (٤) بحي الزهور، للتأكد من جودة رغيف الخبز والالتزام بالوزن المحدد، ومدي إلتزام المخبز بالمواصفات المحددة له إلى جانب الاطلاع من المواطنين على آراءهم فى جودة الخبز وأبرز المعوقات التى تواجههم.

يأتي ذلك في إطار حرص جهاز مدينة حدائق العاصمة على تلبية احتياجات السكان وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم واستكمالا لمسيرة التنمية الشاملة و المستدامة المرجوة من إقامة المدينة ودعم قاطنيها.

وأوضح أنه لا تهاون مع أي تجاوز أو تلاعب في وزن الرغيف أو عدم مطابقة الخبز للمواصفات، حيث التقي بالمواطنين أمام وداخل المخبز واستمع إليهم وطلب منهم عرض شكاواهم إذا وجدت، ووجّه إدارة التنمية بالجهاز بالتنسيق الدائم مع مديرية التموين، لعمل الحملات التموينية للتفتيش والرقابة على المخابز،

وأكد المهندس أحمد العربي، أنه لن يسمح بوجود معاناة للمواطنين في الحصول على حصص الخبز المحددة لهم، كما أن جهاز المدينة لن يدخر جهداً في سبيل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها من أجل تنمية مستحقة للمدينة حتي تكون درة مدن الجيل الرابع.



