محافظات

محافظ أسوان يشكر فريق منظومة الشكاوى الموحدة لتحقيق إنجاز للرد على الشكاوى خلال شهر نوفمبر المنقضى

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان شكره لفريق عمل منظومة الشكاوى الموحدة بالمحافظة والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء ، والمقامة بمقر خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة بقيادة سندس حامد لتحقيق نسب إنجاز متميزة فى سرعة التعامل مع الشكاوى والطلبات المتنوعة خلال شهر نوفمبر المنقصى بنسبة 98.43% .

وذلك بناءاً على التقرير الذى تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بواسطة الدكتور طارق الرفاعى مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين لمتابعة موقف تلقى ورصد وإستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على الإستمرار فى إلتزام الأجهزة التنفيذية للمحافظة ، وكافة الجهات المرتبطة بالمنظومة داخل المحافظة لسرعة الإستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين فى مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الدائمة بالتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وشكواهم .

نسب إنجاز

ولفت المحافظ إلى العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات بصورة حضارية وسريعة ودقيقة تناسب المواطن وتحقق تطلعاتهم .

وطالب محافظ أسوان فريق عمل المنظومة بتكثيف الجهود المبذولة من خلال الإهتمام بشكاوى المواطنين والتفاعل معها والرد عليها فى أقصر مدة زمنية ممكنة والعمل على إعلاء شأن وقيمة المواطن ولتكون واجهة عصرية للدولة المصرية .

مشيداً بالدور الهام لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء ، والتى يتم من خلالها إستقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على شبكة الإنترنت من خلال الموقع الإلكترونى " www.shakwa.eg " للتيسير على المواطنين فى وصول صوتهم وشكواهم بكل الطرق التى تناسبهم وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

