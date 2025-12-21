قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

ضربه بمقص.. محاكمة المتهم بالتعدي على معلم الإسماعيلية
إسلام دياب

تستكمل محكمة جنح مركز الإسماعيلية الأربعاء المقبل 24 ديسمبر 2025، محاكمة المتهم بالتعدى على معلم الإسماعيلية.

كانت نيابة مركز الإسماعيلية أمرت السبت الماضى بتجديد حبس المتهم في واقعة الاعتداء علي معلم داخل مدرسة فى ابوصوير وإصابته بجرح في الرأس باستخدام مقص حديدي 15 يوما على ذمة التحقيقات واخلاء سبيل والدته.

وكانت جهات التحقيق قد طلبت  تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وإعادة عرض المتهم رفقة التحريات.

حرص ايمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيليه علي زيارة  احمد حسن عبد العزيز معلم رياضيات بمدرسة المجاورة الإعدادية بنات للاطمئنان علي حالته الصحية بالمستشفى، حيث كلف وكيل الوزارة  علاء عنان مدير إدارة ابوصوير الذي رافقه في الزيارة بمتابعة حالته وتقديم كافة أنواع الدعم له حتي خروجه من المستشفي .

وتحدث وكيل الوزارة مع المعلم مؤكدا حرص الوزارة علي سلامتة ودعمه ومشيرا أن لا تهاون مع من تعدي عليه.

وتفقد أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية،  الخميس الماضى، مدرسة المجاورة الإعدادية بنات، التي شهدت  واقعة تعدي ولى أمر على معلم بمقص لمتابعة انضباط وانتظام الدراسة بها والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الاول.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، عددا من الفصول الدراسية المختلفة وتناقش مع الطالبات حول مستوي التحصيل وابدي ارتياح لحضور الطالبات المميز

وشدد وكيل الوزارة علي أهمية تسجيل الغياب اليومي ومتابعه تنفيذ الأنشطة التعليمية المختلفة الي جانب الالتزام بالمنهج المقرر خلال الفصل الدراسي الاول.

وحرص وكيل الوزارة يرافقه علاء عنان مدير إدارة أبوصوير التعليمية علي الالتقاء بالمعلمين، مؤكدًا دعمه الكامل لهم وان الوزارة لن تسمح بالمساس بكرامة المعلم .

وأضاف أنه يتابع لحظة بلحظة الإجراءات الخاصة بواقع التعدى علي المعلم وكذلك الإجراءات القانونية المتخذة ضد ولي الأمر مشيرا إلي أن ماحدث يعتبر خروجا عن الأخلاق والآداب العامة ومخالفا لجميع القوانين.

وكانت قد أصدرت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، بيانا بشأن واقعة التعدي على معلم بمدرسة المجاورة الإعدادية بمركز ومدينة أبوصوير. 

وقالت المديرية في بيانها أن أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية يتابع الحالة الصحية للمعلم أحمد حسن عبد العزيز معلم بمدرسة المجاورة الإعدادية بنات بمدينة المستقبل التابعه لإدارة ابوصوير التعليمية .

وكلف وكيل الوزارة علاء عنان مدير الإدارة لمتابعة المعلم لحظة بلحظة والوقوف علي الحالة الصحية له وتقديم كافة أوجه الدعم له مشددا علي أن الواقعه تخضع للتحقيقات وبعد ضبط الجاني خاصة أن ماحدث يعتبر خروجا عن الأخلاق والآداب العامة ومخالفا لجميع القوانين والأعراف .

كان شخصا يدعي خالد ا. ع قد اقتحم صباح الأربعاء  الماضى مدرسة المجاورة الإعدادية بنات وقام بالاعتداء باله حادة " مقص " على معلم بالمدرسة حسب ماورد في تقرير أمن المديرية.

ما تسبب في جروح في وجه المعلم حيث تم إبلاغ الشرطة بالواقعة والتي ألقت القبض على الجاني وتحرر المحضر 13974 لسنة 2025جنح ابوصوير وتم نقل المصاب الي المستشفي لتلاقي العلاج اللازم .

يأتي ذلك في إطار تعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

