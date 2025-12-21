قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
16 ملفًا .. اختفاء مُفاجئ لوثائق «إبستين» يُثير الجدل داخل وزارة العدل الأمريكية
ما هو دعاء أول ليلة من رجب؟.. ردّد 5 كلمات الآن ليبدأ قدرك الأجمل
إعلان نتيجة جولة الإعادة بـ55 دائرة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب .. الخميس
«الشيوخ» يناقش تطوير الصناعة الوطنية ودعم المشروعات المتوسطة .. اليوم
«الجعايدي»: «بن رمضان» رقم 1 بمنتخب تونس.. وتراجع مستواه بعد كأس العالم للأندية «طبيعي»
عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي
حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي
مدرب أنجولا السابق: منتخب مصر سيفوز على زيمبابوي.. والمباريات الافتتاحية نقطة الانطلاق
لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي
مُقاتلات مجهولة تحلق بسماء دير الزور.. أكثر من 70 هدفًا لداعش تحت القصف الجوي
«الغندور»: «توروب» يرفض رحيل محمد شكري عن الأهلي .. لهذا السبب
بيراميدز يجهز عرضًا لضم ناصر ماهر من الزمالك.. واللاعب يوافق بشكل مبدئي
مرأة ومنوعات

أفضل 5 وصفات منزلية لتقشير الشفاة.. موجودة في كل بيت

حياة عبد العزيز

قد يكون جفاف وتشقق الشفاه من أكثر الأعراض المزعجة والمؤلمة في فصل الشتاء، ورغم استخدامك لمرطب الشفاه عدة مرات في اليوم، إلا أنك غالباً ما تشعر بعودة الجفاف باستمرار، والسبب هو تراكم الجلد الميت على الشفاه خلال فصل الشتاء، مما يشكل طبقة عازلة تمنع وصول السوائل المرطبة إليها.

أفضل 5 وصفات منزلية لتقشير الشفاه تساعد على علاج تشقق الشفاه في فصل الشتاء

إليكِ خمسة مقشرات شفاه منزلية سهلة وفعالة يمكنكِ صنعها بنفسكِ لاستعادة نعومة الشفاه المتشققة في فصل الشتاء وفقا لموقع only my health:

1. مقشر السكر والعسل

السكر مقشر طبيعي يزيل الجلد المتقشر، بينماخصائص العسل المرطب يرطب هذا المقشر الشفاه، كما أن للعسل خصائص علاجية، مما يجعله الحل الأمثل عند مواجهة نزيف الشفاه. 

2. مقشر القهوة وزيت جوز الهند

إذا شعرتِ بأن شفتيكِ باهتتان أو شاحبتان خلال فصل الشتاء، فقد يساعدكِ هذا المقشر، حبيبات القهوة تقشير البشرة والمساعدة على زيادة الدورة الدمويةيحافظ على امتلاء الشفاه بشكل طبيعي، حيث يحتوي زيت جوز الهند أيضاً على أحماض دهنية ترطب البشرة الجافة بفعالية هذا المقشر مناسب للشفاه غير الحساسة.

3. مقشر الشوفان والحليب

يُعدّ دقيق الشوفان بديلاً رائعاً للأشخاص الذين يعانون من حساسية الشفاه أو سهولة تهيجها، وذلك لأن دقيق الشوفان المطحون يُقشّر البشرة دون تهييجها أو التسبب في تمزقات دقيقة، بينما يُلطّف الحليب البشرة هذا المقشر مثالي للأشخاص الذين يعانون منحكة في الشفاه مع بداية فصل الشتاء.

4. مقشر السكر البني وزيت الزيتون

يُعدّ السكر البني أقلّ خشونة من السكر الأبيض، مما يجعله أكثر ملاءمةً لبشرة الشفاه الحساسة. من جهة أخرى، يُعوّض زيت الزيتون الرطوبة المفقودة ويعمل على إصلاح طبقات الدهون في البشرة.

5. مقشر السكر والسمن

أثبتت هذه الوصفة المنزلية فعاليتها على مر السنين يُعرف السمن بخصائصه العلاجية والمرطبة. يساعد هذان المكونان معًا على تقليل جفاف البشرة وتقشرها، ويمنحانها ملمسًا ناعمًا، كما يُعد هذا المقشر المنزلي مفيدًا جدًا لـشفاه متشققةالتي تميل إلى الجفاف والتشقق خلال فصل الشتاء

