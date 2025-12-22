قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
70 متنافسا على 35 مقعدا.. تعرف على المرشحين بجولة الإعادة بـ19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
عماد الدين أديب يكشف عن أكثر شيء يخشاه الأمريكيين في 2026
إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد سماع أقواله في الاتهامات المتبادلة بينه وبين طليقته
بيان عاجل من "النقل النهري" بشأن حادث تصادم باخرتين سياحيتين في إسنا
لقطات من حفل زفاف نجم الزمالك محمود بنتايج على ابنة أحمد سليمان
أحب أعيش دور المظلوم| أحمد العوضي يكشف الشخصيات القريبة له في التمثيل
سكك حديد مصر تنفي إنقاذ طفل لقطار ركاب بالحامول وتؤكد التزام السائق بإجراءات السلامة
وفاة نزيلة في تصادم فندقين عائمين بـ"هويس إسنا".. و"النقل النهري" تُحيل الواقعة للنيابة
طقس غداً| الأرصاد توجه نصائح عاجلة لـ المواطنين
برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي تعزز صادرات الخدمات المصرية وتفتح أسواقًا للشركات الوطنية
رد غير متوقع من أحمد العوضي على أزمة الأعلى أجرًا
حكم الاشتغال بالذكر على السبحة أثناء خطبة الجمعة.. عالم بالأزهر: فاعله ارتكب أمرين مكروهين
حوادث

جروح في الرقبة.. حكاية مقـ.ـتل الأم على يد ابنها والسبب مرضه النفسي

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
أحمد مهدي

لم تكن تتخيل السيدة السبعينية أن تكون نهاية حياتها على يد ابنها الذي حملته 9 أشهر في بطنها وسهرت الليالي على راحته، إلا أن مرضه النفسي دفعه للتشاجر معها والتعدي عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في يده.

القصة الكاملة لمقتل سيدة الزيتون

سيدة الزيتون في العقد الثامن من العمر عثر على جثمانها داخل شقتها في منطقة الزيتون بالقاهرة، وبالفحص تبين وجود آثار جروح وكدمات بآلة حادة في الرقبة وجرى نقل جثمانها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، كشفت أن السيدة المعثور على جثمانها ترتدي كامل ملابسها وبها جروح وآثار تعدي على الرقبة، واتجهت الأنظار في البداية لواقعة سرقة إلا أن سلامة الأبواب والنوافذ أكدت أن القاتل من داخل الأسرة.

أكدت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن وراء ارتكاب الجريمة نجل المجني عليها البالغ من العمر 40 عاما والذي يعاني من مرض نفسي، حيث تشاجر مع والدته داخل المنزل وقام بالتعدي عليها بآلة حادة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بالعثور على جثة ربة منزل سبعينية داخل منزلها في الزيتون، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة إلى موقع الحادث لكشف الملابسات.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة العثور على جثة سيدة على رقبتها جروح ظاهرية وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، كما تبين سلامة الأبواب والنوافذ في الشقة وعدم وجود بعثرة في محتويات الشقة.

وتبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليها، وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وتبين أنه يعاني من مرض نفسي وتحرر المحضر اللازم.

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

أضرار الإندومي على الأطفال

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

حامد حمدان

حامد حمدان يرفض الرد على اتصالات الزمالك | خاص

القرفة والكركم

الكركم ولا القرفة .. اعرف أيهما الأفضل للصحة والكمية المناسبة

ريجيم القرفة

ريجيم القرفة.. معلومات عن صَيحة إنقاص الوزن الجديدة

شوربة الجزر

شكل جذاب وطعم حلو .. طريقة عمل شوربة جزر بمذاق مميز

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل مسحوق الهوت شوكليت في البيت

طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت
طريقة عمل بودرة الهوت شوكليت

توزيع جوائز الدورة السابعة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير.. بالصور

مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

زيجات نجلاء فتحي

قصة حب مع أحمد زكي و4 جوازات .. أسرار في حياة نجلاء فتحي

ايمان عبد اللطيف

خاص.. حامد حمدان يتجاهل اتصالات الزمالك

