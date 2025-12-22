بعد قليل.. استكمال محاكمة سارة خليفة وآخرين في قضية تصنيع المخدرات

تستكمل بعد قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، محاكمة سارة خليفة والمتهمين في قضية تصنيع المخدرات.

ودفع محامي المتهم الخامس ببطلان أمر الإحالة وإجراءات الضبط والتفتيش التي خضع لها موكله، مؤكدًا أنها جرت دون إذن مسبق من النيابة العامة، ودون توافر حالات التلبس.

كما طعن الدفاع في صحة إذن النيابة بالقبض على المتهم، مشيرًا إلى أنه استند إلى تحريات منعدمة، وأن موكله كان محتجزًا فعليًا بصحبة مأمور الضبط القضائي لمدة 10 أيام قبل صدور الإذن، ما يُبطل الإجراءات برمتها.

وشدد المحامي على بطلان الاعترافات المنسوبة لموكله، لكونها تمت تحت تأثير الإكراه المادي والمعنوي..

واختتم الدفاع مرافعته بالتشكيك في التحريات التي بُنيت عليها القضية، واصفًا إياها بـ"التحريات المكتبية الافتراضية"، التي افتقرت إلى الجدية وافتقدت الأساس القانوني السليم.

شهدت جلسة محاكمة المتهمين في قضية المنتجة سارة خليفة، مطالبة المتهم السادس للمحكمة بسرعة الفصل في الدعوى وإصدار حكمها.

وخلال الجلسة، طلب المتهم الحديث أمام هيئة المحكمة قائلاً: "اتقبض عليا ومعايا 87 ألف جنيه وشنطة فيها علاج شخصي"، موضحًا أنه تم القبض عليه في منطقة عرب عين شمس، بينما تم ضبط زوجته وأولاده في محافظة الإسكندرية.