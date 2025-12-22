فتحي سند عن هدف زيمبابوي: بندفع تمن خطأ دفاعي ساذج

علق الناقد الرياضي فتحي سند علي أحداث الشوط الاول لمواجهة منتخب مصر و زيمبابوي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب فتحي سند :شوط أول كويس من حيث الأداء وصناعة الفرص، لكن كالعادة بندفع تمن خطأ دفاعي ساذج جاب هدف.

الفرص كانت موجودة، بس الرعونة في الفينيش حرمتنا من التعادل على الأقل.

مرموش واضح إنه مجتهد وعامل شغل كويس جدًا، تحركات وسرعة وضغط، لكن اللمسة الأخيرة محتاجة هدوء وتركيز أكتر.

و أستكمل :إن شاء الله نعوض في الشوط التاني، بس الأهم نحافظ ورا وما نفتحش الملعب.

و تابع :ولازم يكون في تدخل فني واضح: نزول زيزو بقى ضرورة، بدل مروان أو حمدي فتحي، عشان نزود الحلول الهجومية ونستغل أنصاف الفرص.

انتهي الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وزيمبابوي، بتقدم الأخيرة بهدف دون جاء في الدقيقة 20 من عمر المباراة بعد هجوم ضاغط لصالح منتخب الفراعنة.

ونجح منتخب زيمبابوي، في التقدم علي منتخب مصر بهدف أول في الدقيقة 20 من عمر المباراة بعد غفلة من الدفاع وخطأ من حسام عبد المجيد في الرقابة.



وكاد محمود حسن تريزيجيه وفي الدقيقة 6 من عمر المباراة إحراز الهدف الأول بعد تلقيه عرضية من جانب محمد صلاح سددها تريزيجيه براسية متقنة ولكن حارس زيمبابوي ابعدها عن مرماه.