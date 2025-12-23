بمواصفات احترافية.. أفضل جهاز لوحي في الأسواق خلال 2025

أعلنت شركة هواوي عن قيامها بتحديث تشكيلة أجهزتها اللوحية في حدث إطلاق سلسلة Nova 15 من خلال تقديم جهاز MatePad 11.5 (2026)، وهو جهاز لوحي يعمل بنظام HarmonyOS ومصمم للطلاب والعائلات.

مواصفات جهاز هواوي ميت باد 11.5

يأتي الجهاز اللوحي مزودًا بشاشة IPS LCD مقاس 11.5 بوصة بدقة 2456×1600 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع 3:2. ويدعم معدلات تحديث تكيفية تبلغ 60 هرتز و90 هرتز و120 هرتز مع سطوع يصل إلى 600 شمعة/م².

تُقدّم هواوي نوعين من الشاشات يستخدم الإصدار الأخير شاشة ذات إضاءة هادئة بتقنية النانو المضادة للوهج، مما يُقلّل من تداخل الضوء المحيط بنسبة 99% وانعكاساته بنسبة 60% لتقليل إجهاد العين 2.1.

هواوي ميت باد 11.5 بوصة



يعتمد جهاز هواوي ميت باد 11.5 بوصة على معالج Kirin T82B، وشريحة Kirin T82. ونظام تبريد داخلي ثلاثي الأبعاد، مما يساعد على الحفاظ على أداء سلس أثناء تعدد المهام وجلسات التعلم الطويلة.

يعمل الجهاز اللوحي بنظام HarmonyOS 5.1 و الذي يأتي بالعديد من ميزات الذكاء الاصطناعي ووضع حماية العين، ووضع عدم الإزعاج، بالإضافة إلى أدوات الرقابة الأبوية من خلال Remote Guardian.

أما بالنسبة للتصوير، فيحتوي على كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8 مع ضبط تلقائي للصورة، وتدعم تصوير فيديو بدقة 1080 بكسل. وفي الأمام، توجد كاميرا بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0، مناسبة لمكالمات الفيديو والدروس والصور الذاتية.

زودت هواوي الجهاز اللوحي ببطارية سعتها 10100 مللي أمبير، توفر ما يصل إلى 14 ساعة من تشغيل الفيديو محلياً. كما يدعم الشحن السريع بقوة 40 واط.

يتميز جهاز MatePad 11.5 (2026) بأربعة مكبرات صوت مُحسّنة بتقنية Huawei Histen 9.0، وميكروفونين، وتقنية Wi-Fi 6 مع تصميم هوائي مزدوج.

يدعم الجهاز اللوحي التعاون بين أجهزة متعددة وملحقات اختيارية مثل قلم Huawei M-Pencil من الجيل الثالث ولوحة المفاتيح الذكية.

يتوفر جهاز MatePad 11.5 بألوان الأزرق ، والرمادي ، والفضي ، والبنفسجي أما عن سعره فتأتي النسخة 8 جيجابايت + 128 جيجابايت بحوالي 252 دولارًا أمريكيًا و تبدأ المبيعات الرسمية في 25 ديسمبر 2025