رئيس الأعلى للإعلام يشارك في مناقشة التوصيات النهائية للجنة تطوير الصحافة الورقية والرقمية

شارك رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المهندس خالد عبدالعزيز، في اجتماع لجنة تطوير الصحافة الورقية والرقمية، برئاسة الكاتب الصحفي حمدي رزق، المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري.

تحديث آليات النشر والتوزيع والبنية التحتية للصحافة الورقية

وتم خلال الاجتماع، مناقشة التوصيات النهائية الصادرة عن اللجنة، التي انتهت إليها بعد عقد عدد من الجلسات والمداولة بين الأعضاء، والتي تهدف إلى النهوض بالصحافة المصرية، وتحديث آليات النشر والتوزيع والبنية التحتية للصحافة الورقية بما يتواكب مع التطورات الرقمية والتكنولوجية الحديثة، ويحقق التكامل بين الإعلام التقليدي والإعلام الحديث، ويعزز من تنافسية المؤسسات الإعلامية المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.

يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها، الكاتبة الصحفية سناء البيسي، ود. عبدالمنعم سعيد، والكاتب الصحفي حسن المستكاوي، ود. أيمن عبد الوهاب، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية، والكاتب الصحفي نبيل عمر، والكاتبة الصحفية أمينة خيري، والكاتب الصحفي جلال نصار، ود. خالد حنفي، والسيدة رانيا مكرم، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والكاتب الصحفي عبد الله عبد السلام، والكاتب الصحفي عزت إبراهيم ميخائيل، رئيس تحرير جريدة الأهرام يكلي، والكاتب الصحفي علاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مواقع أونا ـ مصراوي ـ كونسولتو ـ يلا كورة ـ شيفت، ود. محمد عز العرب محمد، مركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية، والكاتب الصحفي مصطفى عبده، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم.