يعد تحطم طائرته بأنقرة .. من هو محمد الحداد رئيس أركان حكومة الدبيبة؟
حقق أمنيتها.. محافظ الغربية يستجيب لشكوى «مُسنّة» ويوفّر لها كرسيًا متحركًا ومساعدات إنسانية|صور
طريق استجابة الدعاء.. علي جمعة يوضح أركان المناجاة الخمسة
وفد من حكومة الدبيبة يتوجّه إلى أنقرة لمتابعة تطورات حادثة تحطم طائرة «الحداد»
ليبيا .. صلاح النمروش بديلاً للفريق محمد الحداد بعد مصرعه في تركيا
الديدان الشعرية.. لماذا يجب وضع الرنجة في الفريزر قبل تناولها؟ | نصائح مهمة
عمرها 38 عامًا.. ماذا تعرف عن الطائرة المُحطمة برئيس أركان حكومة الدبيبة فوق أنقرة؟
انفجـ.ـار في دار رعاية مُسنين بولاية بنسلفانيا الأمريكية يسفر عن مقتــ.ـل شخصين | شاهد
ترويج الشائعات والاتهامات.. خبير استراتيجي: مصر تتعرض لحملات تشويه من جهات معادية أبرزها الإخوان
كيف صنع حسن شحاتة جيلاً لا يُقهر في أمم أفريقيا؟.. نجم بتروجت يكشف كواليس 2008 |فيديو
عبوة ناسفة.. انفجار جديد يهز موسكو قرب مركز شرطة وإصابة ضابطين | شاهد
رئيسة الوزراء الإيطالية: 2025 عام صعب.. و 2026 سيكون أسوأ بكثير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس الأعلى للإعلام يشارك في مناقشة التوصيات النهائية للجنة تطوير الصحافة الورقية والرقمية

رئيس الأعلى للإعلام
رئيس الأعلى للإعلام
أ ش أ

شارك رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المهندس خالد عبدالعزيز، في اجتماع لجنة تطوير الصحافة الورقية والرقمية، برئاسة الكاتب الصحفي حمدي رزق، المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري.

تحديث آليات النشر والتوزيع والبنية التحتية للصحافة الورقية 

وتم خلال الاجتماع، مناقشة التوصيات النهائية الصادرة عن اللجنة، التي انتهت إليها بعد عقد عدد من الجلسات والمداولة بين الأعضاء، والتي تهدف إلى النهوض بالصحافة المصرية، وتحديث آليات النشر والتوزيع والبنية التحتية للصحافة الورقية بما يتواكب مع التطورات الرقمية والتكنولوجية الحديثة، ويحقق التكامل بين الإعلام التقليدي والإعلام الحديث، ويعزز من تنافسية المؤسسات الإعلامية المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.

يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها، الكاتبة الصحفية سناء البيسي، ود. عبدالمنعم سعيد، والكاتب الصحفي حسن المستكاوي، ود. أيمن عبد الوهاب، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية، والكاتب الصحفي نبيل عمر، والكاتبة الصحفية أمينة خيري، والكاتب الصحفي جلال نصار، ود. خالد حنفي، والسيدة رانيا مكرم، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والكاتب الصحفي عبد الله عبد السلام، والكاتب الصحفي عزت إبراهيم ميخائيل، رئيس تحرير جريدة الأهرام يكلي، والكاتب الصحفي علاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد رئيس تحرير مواقع أونا ـ مصراوي ـ كونسولتو ـ يلا كورة ـ شيفت، ود. محمد عز العرب محمد، مركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية، والكاتب الصحفي مصطفى عبده، رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم.

موعد صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات

وزيرة التنمية المحلية

الدولار

قطع المياة

سعر الذهب في مصر

فرقة إسماعيل الليثي

الدولار

دواجن بيضاء

بالصور

ندوات تدريبية لتعزيز منظومة العمل وتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص بالشرقية

محافظ الشرقية يتفقد التوسعات الجديدة بشركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

