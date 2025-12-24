قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

عقوبة استيراد أو تصدير أكياس بلاستيكية بالمُخالفة للقانون | تفاصيل

حسن رضوان

نصّت المادة 76 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على معاقبة كل من يخالف أحكام البند (أ) من المادة 27 من القانون بغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات في جميع الأحوال، مؤكدة حرص الدولة على حماية البيئة وتقليل المخاطر الناجمة عن المخلفات البلاستيكية.

عقوبة استيراد أو تصدير أكياس بلاستيكية

وفى هذا الإطار تنص المادة 27 من ذات القانون على أنه ( أ) يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.

(ب) لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

(جـ) يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظاما للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة ، على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية ، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.

(د) تمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.

تصدير أكياس بلاستيكية تنظيم إدارة المخلفات المخلفات البلاستيكية إدارة المخلفات

