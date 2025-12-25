قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحليق 74 رحلة بالون طائر تقل أكثر من 1630 سائحاً بالأقصر
بسبب أعمال الصيانة.. تحديث الخريطة المرورية بعد غلق كوبرى قصر النيل
الصور الأولى لقبر أمير الشعراء أحمد شوقى فى مقابر تحيا مصر للخالدين
وزير الخارجية: هدم 41 سجنًا وإنشاء مراكز تأهيل برعاية صحية وغذائية
غيابات الزمالك ضد سموحة في كأس عاصمة مصر
تريزيجيه: درسنا جنوب إفريقيا وجاهزون لـ عبور البافانا بافانا
وزير التموين يفتتح السجل التجاري بالغرفة التجارية في القليوبية
أعلنّ عن أنفسهن على الإنترنت.. القبض على 5 فتيات يمارسن الرذيلة بالجيزة والإسكندرية|صور
انتي فوق القرف ده.. فيدرا تدعم ريهام عبدالغفور بعد واقعة تصويرها
مخدرات بـ55 مليون جنيه.. مصرع 3مجرمين فى إطلاق نار مع شرطة الإسكندرية
محافظ القاهرة : بدء استبدال التوك توك بسيارات كيوت صغيرة بـ 7 أحياء
مجلس الوزراء يوضح حقيقة بيع الدولة لمصانع الغزل والنسيج
أخبار العالم

السفارة الألمانية تحتفل بعيد الميلاد المجيد
كريم جمال

نشر الحساب الرسمي للسفارة الألمانية بالقاهرة تهنئة فريق السفارة الألمانية في القاهرة بالكريسماس الموافق ٢٥ ديسمبر.

وجاء المنشور على فيسبوك كالتالي:" عيد ميلاد مجيد! من فريق السفارة الألمانية في القاهرة، والنهاردة بنحتفل بـ ٢٥ ديسمبر – الكريسماس! في ألمانيا اليوم ده (Weihnachtstag) بيكون عطلة رسمية ووقت بيقضّيه العيلة والأصدقاء مع بعض في جو من الدفء والفرح".  ￼

وتابع المنشور:" هل تعلم؟

في ألمانيا الاحتفال الحقيقي يبدأ في ٢٤ ديسمبر (Heiligabend) لما الأسرة بتجتمع، بتزيّن الشجرة، وبتفتح الهدايا غالبًا في المساء. أما ٢٥ ديسمبر فـ يوم للراحة، وزيارات العائلة، ووجبة غداء كبيرة غالبًا فيها أوزة أو بط مشوي وبعض الأطباق التقليدية، وبعدها ممكن يستمتعوا بمشي في الهواء البارد أو وقت هادئ مع بعض".

واختتم منشور تهنئة السفارة الألمانية بعبارة:" نتمنى لكم احتفال مليان محبة وسلام وفرح في موسم الأعياد!" .

