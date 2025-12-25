نشر الحساب الرسمي للسفارة الألمانية بالقاهرة تهنئة فريق السفارة الألمانية في القاهرة بالكريسماس الموافق ٢٥ ديسمبر.

السفارة الألمانية تحتفل بعيد الميلاد المجيد

وجاء المنشور على فيسبوك كالتالي:" عيد ميلاد مجيد! من فريق السفارة الألمانية في القاهرة، والنهاردة بنحتفل بـ ٢٥ ديسمبر – الكريسماس! في ألمانيا اليوم ده (Weihnachtstag) بيكون عطلة رسمية ووقت بيقضّيه العيلة والأصدقاء مع بعض في جو من الدفء والفرح". ￼

وتابع المنشور:" هل تعلم؟

في ألمانيا الاحتفال الحقيقي يبدأ في ٢٤ ديسمبر (Heiligabend) لما الأسرة بتجتمع، بتزيّن الشجرة، وبتفتح الهدايا غالبًا في المساء. أما ٢٥ ديسمبر فـ يوم للراحة، وزيارات العائلة، ووجبة غداء كبيرة غالبًا فيها أوزة أو بط مشوي وبعض الأطباق التقليدية، وبعدها ممكن يستمتعوا بمشي في الهواء البارد أو وقت هادئ مع بعض".

واختتم منشور تهنئة السفارة الألمانية بعبارة:" نتمنى لكم احتفال مليان محبة وسلام وفرح في موسم الأعياد!" .