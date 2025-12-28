من الساونا إلى الدجاج المقلي.. أجمل احتفالات الكريسماس حول العالم

لا يقتصر عيد الميلاد على شجرة مزينة أو هدايا مغلفة بعناية، فحول العالم تتنوع طقوس الاحتفال بالكريسماس بطرق قد تبدو مدهشة أو غير متوقعة وبينما تشترك الشعوب في أجواء الفرح، تختلف العادات من بلد لآخر، لتمنح العيد نكهة خاصة تعكس ثقافة كل مجتمع.

الفلبين كريسماس يمتد خمسة أشهر

في الفلبين، لا يعد عيد الميلاد مناسبة عابرة، بل موسم احتفالي طويل يمتد لنحو خمسة أشهر كاملة.

تبدأ أجواء الكريسماس مع حلول شهر سبتمبر، حيث تزين الشوارع وتصدح الأغاني الاحتفالية، ولا تنتهي الاحتفالات إلا مع بداية شهر يناير.

ويُعرف الشعب الفلبيني بحبه الكبير للأجواء الاحتفالية، ما يجعل موسم الأعياد هناك من الأطول في العالم.

بولندا سمكة حية في حوض الاستحمام

أما في بولندا، فيرتبط عيد الميلاد بطقوس دينية وعائلية صارمة، تبدأ بالصوم عشية العيد، ثم تناول عشاء تقليدي يتكون من 12 طبقا.

ومن أغرب العادات القديمة، احتفاظ ربة المنزل بسمكة حية في حوض الاستحمام لبضعة أيام قبل طهيها لوجبة العيد.

ورغم تراجع هذه العادة، إلا أنها ما زالت حاضرة في الذاكرة الشعبية، وتنتشر أيضًا في دول أوروبية أخرى مثل التشيك وسلوفاكيا.

فنلندا الساونا قبل قداس منتصف الليل

في فنلندا، يبدأ موسم الأعياد فعليًا مع الاحتفال بيوم القديسة لوسيا في 13 ديسمبر، حيث ترتدي الفتاة الكبرى في الأسرة ثوبا أبيض وتاج من الشموع.

وفي عشية عيد الميلاد، تتوجه العديد من العائلات إلى الساونا كجزء أساسي من الطقوس، قبل زيارة المقابر أو حضور قداس منتصف الليل.

أما مائدة العيد، فتضم عصيدة تقليدية يُخفى بداخلها حبة لوز، ويُعتقد أن من يعثر عليها ينعم بالحظ السعيد طوال العام.

اليونان إشعال النار لطرد الأرواح الشريرة

في اليونان، تمتزج الطقوس الدينية بالمعتقدات الشعبية، حيث تحرص بعض العائلات على إبقاء النار مشتعلة أو رش المياه المقدسة داخل المنازل، اعتقادا بأنها تحمي من مخلوقات شريرة يظن أنها تتسلل عبر المداخن خلال موسم الأعياد.

كما تشهد المدن اليونانية مهرجانات مميزة، أبرزها “ليلة الأمنيات”، حيث تطلق الفوانيس الورقية في السماء، إلى جانب تقاليد أخرى مثل إعداد خبز عيد الميلاد وتزيين القوارب.

لاتفيا قصيدة مقابل الهدية

في لاتفيا، لا تُمنح هدايا عيد الميلاد مجانًا، إذ يتعين على أفراد العائلة تلاوة قصيدة أو غناء أغنية أو العزف على آلة موسيقية قبل الحصول على هداياهم.

وتنتشر أيضًا أسواق الكريسماس التي تبيع المأكولات والهدايا، بينما تفخر البلاد بكونها بحسب روايات محلية موطن أول شجرة عيد ميلاد مزينة في التاريخ.

اليابان الكريسماس بطعم كنتاكي

في اليابان، ارتبط عيد الميلاد بوجبة غير تقليدية، إذ أصبح تناول دجاج “كنتاكي” المقلي طقسا أساسيا للاحتفال.

تعود هذه العادة إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما لجأ السياح إلى الدجاج المقلي كبديل للديك الرومي.

ومع مرور الوقت، تحولت الفكرة إلى ظاهرة شعبية، لترتفع مبيعات المطاعم خلال موسم الكريسماس إلى خمسة أضعاف المعدل السنوي.

النرويج إخفاء المكانس خوفا من السحرة

يؤمن بعض النرويجيين بأسطورة قديمة تقول إن السحرة والأرواح الشريرة قد تسرق المكانس ليلة عيد الميلاد لتطير بها وتثير الفوضى لذلك، يقومون بإخفاء المكانس بعيدًا عن الأنظار عشية العيد، في تقليد طريف ما زال حاضرا في بعض المناطق.

آيسلندا الهدايا في الأحذية

في آيسلندا، ينتظر الأطفال زيارات 13 شخصية مختلفة خلال الأيام التي تسبق عيد الميلاد، حيث يضعون الهدايا أو أحيانا بطاطا باردة داخل أحذية الأطفال.

وترتبط هذه العادة بأساطير شعبية قديمة تحذر الأطفال من سوء السلوك خلال العام.