إنجاز جديد في مسار استدامة المباني في مصر..تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر

منح المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، التابع لوزارة الإسكان، شهادة الهرم الأخضر – المستوى البرونزي إلى شركة مايلرز للخدمات اللوجستية والتكنولوجية بأبوراش، كأحد المشروعات التي تطبق معايير واشتراطات الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر في مصر.

وذلك فى إطار توجه الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة ، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر .



جاء ذلك بعد قيام الوحدة التخصصية لتقييم واعتماد المباني والتجمعات الخضراء المستدامة بالمركز بمراجعة وتقييم المستندات الفنية، والتحقق من مطابقتها للوضع القائم لمبنى مايلرز بالكيلو ٢٦ طريق مصر الإسكندرية الصحراوى - ابو رواش - محافظة الجيزة ، حيث تمت عملية التقييم وفق 7 محاور رئيسية شملت:استدامة الموقع، كفاءة الطاقة، كفاءة استهلاك المياه، المواد والموارد، جودة البيئة الداخلية، الإدارة ، والابتكار.



جدير بالذكر أن الخلايا الشمسية تغطي جميع واجهات المبنى، وتسهم في إنتاج أكثر من 30٪ من احتياجاته من الكهرباء من الطاقة الشمسية، بما يعكس التوجه الوطني نحو مبانٍ خضراء منخفضة الانبعاثات.