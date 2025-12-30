اليوم.. نظر قضية اتهام اللاعب رمضان صبحى و3 آخرين بالتزوير

تنظر الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء قضية اتهام اللاعب رمضان صبحى و3 آخرين بتهمة التزوير بمحررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، وذلك للنطق بالحكم.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوى، وأحمد محمد يسرى، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر عامر على.

تفاصيل المحاكمة

وشهدت جلسات محاكمة اللاعب رمضان صبحى، و3 آخرين فى تهمة التزوير بمحررات رسمية، تقديم دفوع المحامى الخاص بالمتهم الأول التى ارتكزت على انتفاء القصد الجنائى وغياب أركان الجريمة محل الاتهام، وحضر عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، ومن بينهم محامى اللاعب، فيما تغيب محامى المتهم الرابع عن الجلسة كماشهد المحكمة فص الأحراز المتعلقة بالقضية، قدمت هيئة الدفاع دفوعها.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم، التى تضمنها أمر الإحالة الخاص بالقضية، ومن بينهم اللاعب رمضان صبحى، ونفوا جميعا التهم الموجهة إليهم.