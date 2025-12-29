حصاد التموين في 2025.. تعزيز الدعم والأمن الغذائي وتطوير الخدمات الرقمية لضمان استقرار الأسعار وتحسين حياة المواطنين

تلعب وزارة التموين والتجارة الداخلية دورًا محوريًا في الحفاظ على استقرار المجتمع وضمان الأمن الغذائي للدولة، حيث تعد الحائط الصد الاجتماعي الذي يحمي الفئات الأكثر احتياجًا ويضمن استقرار الأسعار في السوق. وتعكس إنجازات الوزارة السنوية جهودها في توفير السلع الأساسية للمواطنين، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة وفق رؤية مصر 2030.

استدامة مظلة الحماية الاجتماعية (الدعم التمويني)

زيادة دعم السلع التموينية والخبز بموازنة 2025 - 2026 لتصل إلى 160 مليار جنيه، شملت دعم الخبز البلدي لما يقارب 68 مليون مواطن، بمعدل إنتاج يومي 250:270 مليون رغيف بسعر 20 قرش للرغيف، ودعم بقيمة 124 مليار جنيه، بالإضافة إلى توفير أكثر من 30 سلعة أساسية لعدد 61 مليون مستفيد بإجمالي دعم 36 مليار جنيه.

توفير السلع التموينية والحرة عبر نحو 40 ألف منفذ ثابت ومتحرك.

ضمان توفر مخزون آمن من اللحوم الحية والمجمدة والدواجن لتلبية احتياجات المواطنين طوال العام، خصوصًا خلال المواسم والأعياد.

منع الاحتكار والتلاعب بالأسعار عبر المعارض الموسمية والتصفية الموسمية الرسمية.

تعزيز الدقيق التمويني بمادة البريمكس وإضافة عنصري الحديد والفوليك في 13 محافظة.

توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية

توريد أكثر من 4 ملايين طن من القمح المحلي، بزيادة 600 ألف طن عن العام السابق، مع حافز توريد 2200 جنيه للأردب.

زيادة السعات التخزينية لصوامع الحبوب إلى 6 ملايين طن، وإعادة تأهيل صوامع الإسكندرية وإنشاء صومعة جديدة بميناء غرب بورسعيد، وتطوير صوامع أسيوط والترامسة، وإنشاء 5 صوامع حقلية بسعة إجمالية 50 ألف طن.

إطلاق منظومة حوكمة تداول الأقماح التموينية المحلية والمستوردة، وتشغيل المرحلة الأولى في 22 صومعة حقلية.

تأسيس شركة “فيرم مصر” لتوطين صناعة صوامع تخزين الحبوب بالتعاون مع القطاع الخاص والجانب البولندي.

تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، وزيادة المعروض من الزيت، وطرح عبوات جديدة ضمن منظومة السلع التموينية.

تطوير وميكنة الخدمات

تطوير 412 مكتب تموين إلى مراكز خدمة للمواطنين، مع خفض زمن أداء الخدمة إلى 5-10 دقائق وإتاحة الخدمات إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية.

تطوير مكاتب السجل التجاري وخفض زمن الحصول على الخدمة إلى حوالي 10 دقائق، مع الربط الإلكتروني مع 40 جهة.

إطلاق علامة تجارية موحدة للسلاسل التجارية الحكومية تحت اسم “Carry On”، وافتتاح 4 فروع جديدة، وتطوير 44 مجمع استهلاكي، ليصبح إجمالي المجمعات المطورة 369 مجمعًا.

التحول الرقمي والتقنيات الحديثة

التعاون مع وزارة الاتصالات لتطبيق كارت موحد للخدمات الحكومية يشمل الدعم التمويني والخبز، مع تجربة تفعيله بمحافظة بورسعيد منذ أبريل 2025.

تطوير منظومات متابعة المخزون من السلع الاستراتيجية، وضبط الأسعار، ومراقبة الأسواق عبر تطبيقات ذكية ونموذج ذكاء اصطناعي للتنبؤ بأسعار السلع.

إطلاق تطبيق “كارت المفتش” للتفتيش الرقمي على المخابز وتحسين الرقابة على عمليات الإنتاج والتوزيع.

دراسة إنشاء منظومة “تراك & تريس” لتتبع حركة الدقيق والسلع الغذائية.

تطوير دمغ المصوغات والموازين والمعادن الثمينة

تفعيل منظومة إدارة المخاطر، والحصول على شهادة اعتماد ISO/IEC 17025:2017 للمعامل، وتجهيز معامل الاختبارات الفنية بأجهزة حديثة.

إنشاء موقع إلكتروني رسمي وربط أجهزة الحاسب بالمصلحة، وتفعيل الحملات التفتيشية لضمان دقة وموثوقية القياس وحماية المستهلك.

تطوير منظومة التجارة الداخلية

إنشاء وتطوير المناطق اللوجيستية ومناطق الخدمات التجارية في محافظات مختلفة، بتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

تنفيذ مشاريع سلاسل تجارية ومستودعات استراتيجية تخدم محافظات مختلفة، بما يضمن توفير السلع الأساسية بسلاسة.

البورصة السلعية

توقيع بروتوكولات تعاون للحصول على بيانات لحظية للصادرات والواردات، وإطلاق أول بورصة للتمور، وتمويل التجار المتعاملين مع البورصة.

الجهود الرقابية لضبط الأسواق والأسعار

تكثيف الحملات التفتيشية لضمان الالتزام بالأسعار وجودة السلع، ومنع الغش والاحتكار.

إطلاق مبادرة “أسواق اليوم الواحد”، وتنظيم معارض “أهلا رمضان” و”أهلا مدارس”، وإنشاء أول سوق حضاري بمدينة نصر.

تعزيز التعاون الدولي لدعم منظومة الأمن الغذائي وكفاءة التجارة الداخلية.

العلاقات الدولية والاتفاقيات

توقيع بروتوكولات تعاون مع دول شقيقة وصديقة لتعزيز برامج الإصلاح الهيكلي والأمن الغذائي، وتنمية منظومات التجارة الداخلية.

القوافل الإغاثية ودعم الأشقاء في قطاع غزة

إرسال 5 قوافل مساعدات خلال 2025، ليصبح إجمالي القوافل 15 قافلة، شملت 62,500 بطانية، 42 ألف مرتبة، 24 ألف خيمة، 385 ألف فرد، و1766 طن من المساعدات.

الموارد البشرية والتدريب

تدريب 385 متدربًا من ديوان عام الوزارة، وتوقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية لتأهيل الكوادر البشرية.

هذا التقرير يعكس الجهود الشاملة والمتواصلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في حماية الأمن الغذائي، واستدامة الدعم الاجتماعي، وتطوير الخدمات، وتعزيز الرقابة، بما يسهم في تحقيق استقرار المجتمع وتحسين جودة حياة المواطنين.