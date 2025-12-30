العملات الأجنبية والعربية تستقر مقابل الجنيه وسط طلب معتدل نهاية العام



شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء استقرارًا نسبيًا في أغلب البنوك والسوق الموازية، مع بعض الفروق الطفيفة بين البنوك نتيجة اختلاف سياسات العرض والطلب داخل كل مؤسسة مالية.

ويأتي ذلك في ظل متابعة المستثمرين والمستهلكين لحركة أسعار العملات مع قرب نهاية العام.



وجاءت أسعار العملات اليوم في عدد من البنوك الرئيسية على النحو التالي:

الدولار الأمريكي:

البنك الأهلي المصري: شراء 47.55 جنيه – بيع 47.65 جنيه

بنك مصر: شراء 47.55 جنيه – بيع 47.65 جنيه

بنك CIB: شراء 47.54 جنيه – بيع 47.64 جنيه

اليورو:

البنك الأهلي المصري: شراء 50.25 جنيه – بيع 50.45 جنيه

بنك مصر: شراء 50.25 جنيه – بيع 50.45 جنيه

بنك CIB: شراء 50.24 جنيه – بيع 50.44 جنيه

الجنيه الإسترليني:

البنك الأهلي المصري: شراء 58.50 جنيه – بيع 58.75 جنيه

بنك مصر: شراء 58.50 جنيه – بيع 58.75 جنيه

بنك CIB: شراء 58.48 جنيه – بيع 58.73 جنيه

العملات العربية:

الدرهم الإماراتي: شراء 12.95 جنيه – بيع 13.05 جنيه

الريال السعودي: شراء 12.60 جنيه – بيع 12.70 جنيه

الدينار الكويتي: شراء 155.00 جنيه – بيع 156.00 جنيه

الدرهم المغربي: شراء 4.80 جنيه – بيع 4.90 جنيه

الدينار الأردني: شراء 66.50 جنيه – بيع 66.80 جنيه

وسادت حالة من الاستقرار النسبي في سوق العملات الموازية، وسط متابعة مستمرة لتأثير حركة البنوك المركزية العالمية على أسعار العملات الأجنبية والعربية، بالإضافة إلى متابعة الطلب لتسويات الاستيراد والتحويلات المالية.



ويستمر المواطنون والمستثمرون في متابعة حركة أسعار العملات يوميًا لتحديد توقيت الشراء والبيع، خصوصًا مع تزايد الطلب في نهاية العام على العملات الأجنبية والعربية للأغراض التجارية والاستثمارية.