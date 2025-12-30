جيسيكا حسام الدين تترقب عرض فيلم «سفاح التجمع» بعد نجاحها في 32B

تنتظر الفنانة الشابة جيسيكا حسام الدين عرض أحدث أعمالها السينمائية، فيلم سفاح التجمع، والذي تشارك في بطولته إلى جانب نخبة من النجوم، أبرزهم أحمد الفيشاوي، صابرين، سنتيا خليفة، انتصار، مريم الجندي، آية سليم، غفران محمد، ونور محمود، وهو من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف وإخراج محمد صلاح العزب



وتدور أحداث الفيلم حول شخصية «كريم سليم»، الشاب المعروف إعلاميًا بلقب سفاح التجمع، والذي ارتكب سلسلة من الجرائم البشعة راح ضحيتها ثلاث فتيات، لتتحول قضيته إلى واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.

ويجمع الفيلم بين عنصري الإثارة والتشويق، في معالجة سينمائية جريئة تعيد أحمد الفيشاوي إلى تقديم الأدوار النفسية المركبة والمعقدة، التي اعتاد التميز فيها.

وعلى صعيد آخر، شاركت جيسيكا مؤخرًا في فيلم 32B: مشاكل داخلية، والذي تُوّج بجائزة أيام قرطاج السينمائية كأفضل فيلم قصير. الفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد طاهر، وتدور أحداثه حول لحظة حرجة في العلاقة بين أب وابنته المراهقة، وشارك في بطولته محمد ممدوح، هنا شيحة، أحمد داش، إلى جانب جيسيكا حسام الدين وجهاد حسام الدين.

وكان آخر ظهور درامي لجيسيكا خلال الموسم الرمضاني الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل كامل العدد ++، والذي ضم مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم شريف سلامة، دينا الشربيني، إسعاد يونس، ميمي جمال، أحمد كمال، وألفت إمام، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي